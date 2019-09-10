فولفو تطلق مبادرة E.V.A للسلامة على وسائط التواصل الاجتماعي

أطلقت فولفو مبادرة "سيلفي للسلامة" Selfie for Safety على الطرق، وتقوم الحملة على إستخدام وسائل التواصل الاجتماعي وإشراك الناس في المبادرة من خلال إتاحة الفرصة لهم لمشاركة صور شخصية أثناء ارتداء أحزمة الأمان الخاصة بهم، على أن تقوم فولفو بدراسة وتحليل الطرق المختلفة لارتداء حزام الأمان بهدف تطوير أنظمة الأمان فى السيارات.





وستقوم فولفو كذلك بنشر أفلام قصيرة وإرشادات بسيطة ورسائل تثقيفية عن السلامة على وسائل التواصل الإجتماعي من خلال الهاشتاج الخاص بالحملة ليكون كل شخص قادر لأن يضيف لتلك المكتبة الرقمية التي ستضم دراسات مهمة حول السلامة، فكل شخص أصبح في مقدورة اليوم أن يسهم في عمل مهم يفيد الإنسانية ويسهم في إنقاذ الأرواح عبر العالم، حتى لو كان هذا الإسهام من خلال إلتقاط الصور السيلفي الشخصية.





جاءت الفكرة الرئيسية للحملة بعد رصد مشاركة الناس حول العالم لحوالي 93 مليون صورة شخصية بشكل يومي، معظمها لأسباب شخصية، ومعظمها كذلك داخل السيارات، ففكرت فولفو في تحويل هذا لمشاركات في مبادرة تهتم بالسلامة على الطريق هي Selfie for Safety والتي تعد جزء من مبادرة أكبر أطلقتها الشركة في وقت مبكر لذلك بعنوان E.V.A.



