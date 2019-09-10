طلب إحاطة بشأن استعدادات الأقصر لاستضافة عروض أوبرا عايدة

طالب النائب احمد أدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ونائبة محافظة الأقصر، ان المحافظة تنظر انطلاق حدث سياحى ضخم يتمثل فى عودة فعاليات "أوبرا عايدة" العالمية لساحة معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحرى غربى الأقصر.



وأضاف احمد ادريس خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، ان عودة فعاليات "اوبرا عايدة" حدث مهم للغاية ويحضر إليه السائحين من كافة انحاء العالم، مكالبا المسئولين بالمحافظة بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة بداية من نظافة الشوارع حتى اماكن ترفية السيائحين مثل كورنيش النيل بالاقصر.



وأكد عضو لجنة السياحة أنه سيتقدم بطلب احاطة للجنة الادارة المحلية بمجلس النواب لتصدر توصياتها للجهات المعنية بهذا الشأن.