الزراعة: وصول الدعم لمستحقيه أهم مزايا كارت الفلاح ..فيديو

وجه الدكتور عباس الشناوي، وكيل أول وزارة الزراعة، تهنئة لكل المزارعين وفلاحي مصر بعيد الفلاح الذي يوافق 9 سبتمبر، مضيفًا أن شهر سبتمبر معروف عنه أنه شهر النماء والخير.





وأضاف الدكتور عباس الشناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يتم حصاد كل المحاصيل الصيفية الاستراتيجية خلال شهر سبتمبر، الذى يشهد حصاد الذرة، وجني القطن، والأرز، فضلا عن وجود محاصيل صيفية يتم حصادها خلال هذا الشهر.





ونوه الدكتور عباس الشناوي، بأن الكارت الذكي للفلاح المصري يعد نقلة حضارية، أو تطور بالنسبة للفلاح المصري، مؤكدًا أن الفلاح المصري على أولوية خطة الدولة للنهوض به، موضحًا أن كارت الفلاح ينقل الفلاح من التعامل بالبطاقة الورقية خلال السنوات الماضية إلى كارت تكنولوجي يجعله مواكبا لعصر التكنولوجيا الذي نشهده.





وأشار الدكتور عباس الشناوي، إلى أن من أهم مزايا الكارت الذكي للفلاح أنه يساهم في وصول الدعم لمستحقيه، وخاصة لصغار المزارعين الذين يمتلكون حيازات زراعية صغيرة، منوهًا بأنه سيسجل على الكارت كل ما يتعلق بالأرض الزراعية للفلاح، وما يحتاجه من أسمدة.



