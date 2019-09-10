جنش: عواد وأبو جبل على تواصل دائم معي.. فيديو

أكد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه على تواصل دائم بالثنائي محمد عواد وأبو جبل حارس مرمى الفريق.





وقال جنش في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: سوف اتوجه غدا لتدريب الفريق لكي أتقدم بالمباركة لهم على لقب كأس مصر ، هؤلاء اللاعبين "فرحوا" الجمهور واسعدوني ولابد أن أشكرهم.



