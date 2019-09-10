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مرأة

بعد احتراف آيتن عامر في طهيها.. تعرفي على طريقة عمل بسطيلة بالدجاج المغربية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
بعد أحتراف أيتن عامر
بعد أحتراف أيتن عامر فى طهيها تعرفي على طريقة عمل البسطيلة ا
أسماء عبد الحفيظ
ظهرت الفنانة ايتن عامر فى برنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة dmc بصحبة شقيقتها الفنانة وفاء عامر والفنانة إسعاد يونس .

قدمت الفنانة "أيتن عامر " طبق ملوخية وطبق مغربي "بسطيلة بالدجاج " لذلك نقدم لك طريقة عمل البسطيلة بالدجاج المغربية للشيف الشربيني .

المقادير لعمل البسطيلة بالدجاج :

ورق جلاش
دجاج
بصل
بقدونس
بيض
قرفة
سكر بودره
زنجبيل مبشور
ثوم
كزبرة خضراء
عصير ليمون
زعفران
بودرة
لوز
سمنة
ملح
فلفل

طريقة عمل البسطيلة بالدجاج :

* ضعي طاسة على النار، مع قليل من الزيت، واللوز المقشر حتى يحمر تماما
* افرمي اللوز المحمر مع سكر في الخلاط مع رشة قرفة ناعمة
* في طاسة أخرى، ضعي قليل من السمن مع بصل مقطع ومكعب مرقة
* قطعي الدجاج شرائح رفيعة، وأضيفيه إلى البصل مع الملح والفلفل والثوم والزنجبيل وبودرة الزعفران وكزبرة خضراء وقلبيها جيدا
* افصلي الدجاج عن اليخني وافرميه في الخلاط مع ملعقتين من الصوص
* ادهني الصينية بالسمن وافردي فيها شرائح الجلاش وادهنيها بالسمن بين كل ورقة وأخرى
* اخلطي بيضتين، على الخليط وقلبيه جيدا
* ضعي الدجاج المفروم، ثم طبقة جلاش ثم طبقة البيض ثم طبقة جلاش ثم طبقة اللوز بالسكر، ثم ابدأي في تغطيته بأوراق جلاش مدهونة بالسمن، أدخليها الفرن، وبمجرد أن تخرج رشي عليها قليل من السكر البودرة والقرفة وقدميها

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