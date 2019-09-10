مستقبل وطن يفتتح 4 معارض أدوات مدرسية بدار السلام.. وإقبال شديد من المواطنين

افتتح حزب مستقبل وطن أمانة دار السلام، مساء أمس، أربعة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في 4 أماكن بدار السلام، برئاسة النائب محمد ماهر أمين محافظة القاهرة، والنائب إيهاب العمدة، أمين تنظيم المحافظة، وأحمد عبد العزيز الأكحل الأمين العام لدار السلام، ومحمد خيري أمين التنظيم بدار السلام، وذلك بحضور النائب علي عبد الونيس، والنائب خالد عبد العزيز، أعضاء حزب مستقبل وطن ونواب دار السلام.





ولاقت فعالية الأدوات المدرسية الذي ينظمها الحزب في دار السلام، قبولًا شديدًا من قبل المواطنين حيث تردد العشرات من الأهالي على المعارض قبل افتتاح المعارض، وذلك انطلاقًا من حرص الحزب وقياداته وأعضائه على رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.





وقال احمد الأكحل، الأمين العام بدار السلام، إن الفعالية نظمت اليوم بشكل كبير ويليق باسم حزب مستقبل وطن وأعضائه، مما جعل الأهالي منبهرين وسعداء بافتتاح المعارض في هذا التوقيت.





وقال محمد خيري، أمين تنظيم الحزب بدار السلام، إن الحزب اليوم كان حديث الشوارع والمنازل في دار السلام بافتتاح أربعة معارض، لدعم أهالينا وأبنائنا الطلاب، موضحا أن المعارض قد أغلقت نتيجة انتهاء الأدوات التي تهافت عليها الأهالي بكثافة شديدة، وقال أن قيادات الحزب وأعضائه لم يتوقعون هذه الكثافة، وأكد "خيري" على تواجد الحزب بجانب المواطنين وسيستمر في دعمهم دائمًا.



