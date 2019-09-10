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برلمان

مستقبل وطن يفتتح 4 معارض أدوات مدرسية بدار السلام.. وإقبال شديد من المواطنين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 09:47 ص
مستقبل وطن يفتتح
مستقبل وطن يفتتح 4 معارض أدوات مدرسية بدار السلام
ماجدة بدوي و عبد الرحمن سرحان
افتتح حزب مستقبل وطن أمانة دار السلام، مساء أمس، أربعة معارض لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة في 4 أماكن بدار السلام، برئاسة النائب محمد ماهر أمين محافظة القاهرة، والنائب إيهاب العمدة، أمين تنظيم المحافظة، وأحمد عبد العزيز الأكحل الأمين العام لدار السلام، ومحمد خيري أمين التنظيم بدار السلام، وذلك بحضور النائب علي عبد الونيس، والنائب خالد عبد العزيز، أعضاء حزب مستقبل وطن ونواب دار السلام. 

ولاقت فعالية الأدوات المدرسية الذي ينظمها الحزب في دار السلام، قبولًا شديدًا من قبل المواطنين حيث تردد العشرات من الأهالي على المعارض قبل افتتاح المعارض، وذلك انطلاقًا من حرص الحزب وقياداته وأعضائه على رفع العبء عن كاهل المواطن المصري.

وقال احمد الأكحل، الأمين العام بدار السلام، إن الفعالية نظمت اليوم بشكل كبير ويليق باسم حزب مستقبل وطن وأعضائه، مما جعل الأهالي منبهرين وسعداء بافتتاح المعارض في هذا التوقيت. 

وقال محمد خيري، أمين تنظيم الحزب بدار السلام، إن الحزب اليوم كان حديث الشوارع والمنازل في دار السلام بافتتاح أربعة معارض، لدعم أهالينا وأبنائنا الطلاب، موضحا أن المعارض قد أغلقت نتيجة انتهاء الأدوات التي تهافت عليها الأهالي بكثافة شديدة، وقال أن قيادات الحزب وأعضائه لم يتوقعون هذه الكثافة، وأكد "خيري" على تواجد الحزب بجانب المواطنين وسيستمر في دعمهم دائمًا. 

وأوضح أن أماكن المعارض التي افتتحت اليوم ستستمر بشارع الفيوم أمام مطحن الأكحل، برعاية أمانة الحزب بدار السلام، والثاني في شارع صالح عابدين بمنطقة منشية السادات، برعاية أشرف حسانين أمين الشياخة، والثالث بمنطقة الجزيرة في شارع مصر حلوان الزراعي أمام سنتر شاهين، برعاية الأستاذ أيمن شكري، أمين الشياخة، والرابع بمنطقة الملف أمام التوحيد والنور، برعاية الأستاذ محمد أبو القاسم، عضو حزب مستقبل وطن.

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