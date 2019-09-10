سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019

استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9- 2019،على اسعار اغلاق امس الاثنين ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 698 جنيها للجرام .



ووصل سعر الذهب عيار 24 الأغلى سعرا لـ نحو 798 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 598 جنيها.



وسجلت أسعار الذهب من عيار 14 نحو 463 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5584 جنيها اليوم.



وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا،أمس الاثنين، مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.



وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1509 دولار للاوقية .