ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-9-2019

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 10:02 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 10-9- 2019،على اسعار اغلاق امس الاثنين ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 698 جنيها للجرام .

ووصل سعر الذهب عيار 24 الأغلى سعرا لـ نحو 798 جنيها، بينما سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 598 جنيها.

وسجلت أسعار الذهب من عيار 14 نحو 463 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 5584 جنيها اليوم.

وشهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا طفيفا،أمس الاثنين، مع تنامي التوقعات بتبني بنوك مركزية كبرى لسياسات تيسير نقدي وسط بيانات اقتصادية ضعيفة، ولكن ارتفاع الأسهم حد من مكاسب المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وسجل السعر العالمى للذهب نحو 1509 دولار للاوقية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عيار 21 يسجل 651 جنيهًا للجرام.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 15-7-2019

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 1-9-2019

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-9-2019

عيار 21 يسجل 694 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأحد 8-9-2019

ترشيحاتنا

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

العثور على جثة مختفية منذ 6 سنوات في ثلاجة خردة.. تفاصيل صادمة

إسرائيل تشن حربا شاملة على غزة.. تهديدات جديدة من نتنياهو لـ حماس

عماد أبو هاشم.. قصة اخواني عاد إلى مصر لفضح الجماعة الارهابية.. فيديو

طارق سليمان يكشف عن رسالة مارتن يول عن الأهلي.. ورأيه في بيسيرو

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

عقاب قاس.. عصابة تنتقم من مغتصب بإجبار كلب مفترس على نهش أعضائه التناسلية

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

كيف يشعر المتوفى بمن يزوره؟.. الإفتاء تجيب.. فيديو

زمزمية ولانش بوكس ..البيطريين تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

دنيا سمير غانم في أحضان زوجها.. وإيمي تظهر بالأسود الستان

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

من مندوب مبيعات إلى جراح تجميل.. رحلة 7 سنوات قضاها نصاب مصري في خداع الشرطة الكويتية

غدًا .. أول أيام العام الدراسي الجديد لتلاميذ نظام التعليم الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

فيها شفاء للناس.. نبع الحمراء.. بحيرة عالمية على أرض مصرية .. صور

بـ فستان أسود أنيق.. درة تستعرض جمالها عبر إنستجرام