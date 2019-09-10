جماهير الإسماعيلي تنتظر استلام التذاكر أمام بوابات النادي.. صور

توافد آلاف من جماهير الإسماعيلي أمام بوابات النادي، منذ الصباح الباكر من أجل استلام تذاكر مباراة الإسماعيلي واهلي بني غازي الليبي في المباراة، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات البطولة العربية.



وكان الأمن حدد ٧ آلاف مشجع لحضور المباراة الهامة والمرتقبة، وينتظر الجماهير فتح النوافذ للحصول على التذاكر.



جدير بالذكر أن مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي أول اختبار للمدير الفني الجديد للدراويش الصربي ميودراج، وتنتظر الجماهير ظهور فريقها بشكل قوي في منافسات البطولة العربية.