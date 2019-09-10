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تعليم

سفراء الهداية للطلاب الوافدين بالأزهر تنظم الملتقى العلمي السنوي بمطروح

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:11 م
صدى البلد
محمد شحتة
أقامت جمعية سفراء الهداية لرعاية الطلاب الوافدين بالأزهر الشريف، الملتقى العلمي الترفيهي للطلاب الوافدين وعدد من طلاب كلية القرآن الكريم بطنطا، لمدة أربعة أيام.

وتقيم الجمعية الملتقى العلمي بشكل دوري للطلاب والطالبات بهدف الترويح عنهم خلال الإجازة الصيفية، وكذلك صقل مهاراتهم القيادية والإنسانية ليكونوا خير سفراء لبلادهم.

وضم الملتقى ٩٥ طالبا وطالبة وافدين ومصريين مقسمين إلى مجموعات من قبل المشرفين، ونظمت عدد من المسابقات الرياضية والتعليمية والمهارية الهادفة، كما تضمن البرنامج زيارة عدد من المزارات السياحية المصرية.

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