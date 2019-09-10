40 براءة اختراع بجامعة بني سويف

أعلنت جامعة بني سويف عن تسجيل 40 براءة اختراع في مجالات متنوعة بمكتب براءات الاختراع المصري التابع لأكاديمية البحث العلمي، وذلك من خلال مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.



من ناحيته أكد الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعم الجامعة الدائم للباحثين والمبتكرين وربطهم بسوق العمل المحلى والدولي وتشجيعهم من خلال تسويق البحوث الجامعية والابتكارات ونقل التكنولوجيا القابلة للتطبيق مع حفظ الملكية الفكرية لهم محليا ودوليًا، لافتا الى أن المكتب يعد واحدا من المشاريع التابعة لأكاديمية البحث العلمي ويعمل على تفعيل دور البحث العلمي وربطه بالصناعة ودعم الثقة بينهما لحل المشاكـــل ودعم الابتكار والتكنولوجيا طبقًا للرؤية القومية وصولًا إلى ريادة الأعمال، مشيرا الى أن الجامعة حصدت الميدالية البرونزية والفضية عن اختراع علاج السرطان والسباح الخفاش في مسابقة جنيف الدولية للابتكار2018.



وأشار الدكتور مهاب موسي مدير المكتب أن المكتب يوفر إمكانية الاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية كمعرض القاهرة الدولي للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي، والتبادل العلمي للباحثين بين الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، والالتحاق بالمعسكرات العلمية.

