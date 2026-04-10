المسرح الجامعي.. محمد نبيل يستعد لعرض «وفاة بائع متجول»

يشهد الوسط المسرحي الجامعي حالة من النشاط مع إعلان المخرج الشاب محمد نبيل العربي عن استعداده لتقديم عرض مسرحي جديد بعنوان “وفاة بائع متجول” للكاتب العالمي Arthur Miller، في تجربة يسعى من خلالها لإعادة تقديم النص الكلاسيكي برؤية معاصرة تناسب الجمهور الحالي.

ويأتي هذا العمل استكمالًا لمسيرة مسرحية حافلة للمخرج، الذي استطاع خلال سنوات نشاطه داخل جامعة القاهرة أن يحقق حضورًا لافتًا عبر عدد كبير من العروض المميزة.

حصل نبيل على المركز الأول في عروض التخرج لورشة الإخراج المسرحي عام 2007 عن عرض “أتوبيس 25”، كما نال المركز الثاني في مهرجان جامعة القاهرة للعروض القصيرة عن “أحدب نوتردام” و“جان دارك”، إلى جانب حصوله على عدة مراكز متقدمة في مهرجان ساقية الصاوي عن أعمال مثل “فيديو كليب” و“علاء الدين والرسالة السحرية”.

وامتدت تجربته لتشمل عروضًا متنوعة بين المسرح الجامعي ومسرح الأطفال، حيث قدم أعمالًا مثل “ماندو وننوسة”، “سندريلا”، و“في حاجة حلوة”، بالإضافة إلى عروض مسرحية أخرى بارزة مثل “أطلانتس”، “أوركسترا البارود”، “بيرجامون”، و“ذو اللحية السوداء”، وصولًا إلى أحدث أعماله “احتباس” و“ماريو” عام 2025.

وعلى مستوى الجوائز، حصد المخرج عدة تكريمات مهمة، من بينها جائزة أفضل مخرج أول عن “أتوبيس 25”، إلى جانب حصوله على مراكز مختلفة كمخرج ثانٍ وثالث في عدد من العروض، وشهادة تميز عن عرض “حدوتة قبل النوم”.

ولم تقتصر خبراته على المسرح فقط، بل شارك أيضًا في مجال السينما والتلفزيون كمساعد مخرج في عدد من الأعمال، من بينها ست كوم “حسن التنين” للمخرج حاتم فريد، وفيلم “قلب الأسد” و“الديزل” للمخرج كريم السبكي، بالإضافة إلى مسلسل “استيفا” بإخراج شريف البنداري ومريم الأحمدي.

كما خاض تجربة الإخراج السينمائي من خلال فيلمه القصير “ورقة بيضاء”، الذي يمثل خطوة أولى نحو توسيع نشاطه الفني خارج نطاق المسرح.