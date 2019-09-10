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تعليم

الدراسة بكره.. تعرف على نظام تدريس منهج التربية الرياضية في المدارس

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أكدت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التربية الرياضية في نظام التعليم 2.0 الجديد، أصبحت متكاملة مع باقي المواد.

وقالت الدكتورة نوال شلبي، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "لقد أصبح اسم التربية الرياضية في نظام التعليم الجديد؛ التربية الرياضية والصحية، لأننا ضمننا فيها مفاهيم صحية عن التغذية والقوام السليم والحركات السليمة".

وأضافت مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن منهجها مثله مثل باقي مناهج النظام الجديد، يقوم على 4 محاور هي "من أكون؟ والعالم من حولي، وكيف يعمل العالم؟ والتواصل مع الآخرين".

وأشارت الدكتورة نوال شلبي إلى أن مادة التربية الرياضية والصحية في رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي تعتمد على المهارات المتعلقة ببناء الطفل وجسمه وبنيانه وكيفية التعامل مع العالم من حوله.

وأوضحت أن مادة التربية الرياضية والصحية في النظام الجديد، لها دليل محترم جدًا أعده مركز تطوير المناهج التعليمية، تم توزيعه على كل المعلمين.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي بعد غد، الأربعاء الموافق 11 /9 /2019، وتستمر حتى يوم 28 /5 /2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كتب اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية والتربية الدينية، كما تم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات منفصلا عن كتاب الباقة اكتشف.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن العام الدراسي يجب أن تطول مدته في مصر، وذلك لمصلحة الطالب حتى يتمكن من استيعاب المواد الدراسية لأن ما يحدث في هذه المرحلة هو مستقبل التعليم في مصر واستثمارنا الحقيقي.

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