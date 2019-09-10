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تعليم

سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:13 م
صدى البلد
كريم ناصر
سافر 4 طلاب من كلية التجارة جامعة عين شمس إلى جامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية لبدء منحة دراسية، وذلك على خلفية بروتوكول التعاون الذي أبرم بين كل من جامعة شيكاغو وجامعة عين شمس فى مجالات البحوث والتعليم، والذى تم توقيعه من قبل ا.د عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة السابق فى يونيو من العام الجاري.

وصرحت الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق برنامج التعاون أن هذا التعاون يأتى ضمن برنامج "لتقديم منح دراسية لطلاب الكلية للدراسة بجامعة شيكاغو لمدة عام كامل في مجال التمويل والاقتصاد والتى يمكن أن تمتد لمرحلة الدراسات العليا، مشيرة الى انه قد تم قبول هؤلاء الطلاب الأربعة والذين أنهوا الفرقة الثالثة بمرحلة الساعات المعتمدة باللغة الإنجليزية للحصول على هذه المنحة والسفر لاستكمال دراسة السنة الرابعة فى إحدى الجامعات الأمريكية والتى تعد بمثابة سابقة بتاريخ كلية التجارة جامعة عين شمس بعد عدد من الاجتماعات مع الدكتورة دينا راشد عميد مساعد بجامعة شيكاغو، لبحث ومناقشة بنود التعاون الخاص بالمنحة الدراسية وإعداد بنودها.

وطبقًا للبنود التى تم الاتفاق عليها، فقد تم ترشيح ١٥ طالبا يمثلوا أوائل الدارسين بكلية التجارة من تخصصات الأسواق المالية والاقتصاد والمحاسبة والتمويل للحصول على المنحة الدراسية بجامعة شيكاغو، حيث خضعوا لعدد من الاختبارات والمقابلات الشخصية وكذلك تقديم شهادة مستوى في اللغة الإنجليزية، والتى أسفرت عن قبول اربعة طلاب علما بأنه كان المطلوب طالب واحد وبحد أقصى طالبين ومن المقرر أن يقوم الطلاب الأربعة بدراسة ١٢ مقررا علميا تعادل مقررات الفرقة الرابعة فى تخصص التمويل والاقتصاد، علمًا بأنه هذه المنحة سوف تتيح لهؤلاء الطلاب دراسة بعض المقررات على مستوى الدراسات العليا، بالإضافة إلى الدخول فى برامج تدريبية داخل الجامعة وخارجها.

يذكر أن جامعة شيكاغو مصنفة ضمن أفضل ١٠ جامعات على مستوى العالم، ويلتحق بها حاليًا أكثر من ١٦ ألف طالب وطالبة في كليات وبرامج متعددة في مختلف مجالات الفنون والعلوم وإدارة الأعمال، وغيرها من التخصصات المختلفة.

وقد شهد اليوم الأول للدراسة مناقشات مع laureate Bob lucas وهو أحد الأساتذة الحاصلين على جائزة نوبل.
سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو
سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو
سفر 4 طلاب من تجارة عين شمس لبدء منحة دراسية بجامعة شيكاغو

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