ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في اليوم الأول لتقليل الاغتراب.. تعرف على كيفية التسجيل خطوة بخطوة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
بدأ الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، في الساعات الاولى اليوم، من وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من رغباتهم، في مرحلة تقليل الاغتراب للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، بالاضافة إلى حدود النسبة المقررة (10%)، حيث تبدأ المرحلة من اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر وتنتهي الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 12 سبتمبر.

ونوضح للطلاب كيفية تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق :
1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/

2- إدخال الرقم السري الرقم المطبوع على استمارة الثانوية العامة، ورقم الجلوس.

3- يقوم الطالب بالضغط على قائمة الرغبات الجديدة ، والتي من خلالها يتم مسح قائمة الرغبات الحالية والبدء في إدخال رغبات جديدة.

4- أما بالنسبة للاغتراب الغير مناظر لابد من أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى الذي قبلت به الكلية غير المناظرة.

5- يوجد فرصة واحدة لتقليل الاغتراب بحيث يكون مرة واحدة فقط، ولهذا فإنه يجب على الطالب أن يكون حذرا عند عمل تقليل اغتراب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لطلاب الشهادات الفنية.. كل ما تريد معرفته عن التنسيق الإلكتروني وتسجيل الرغبات.. هذه قواعد تقليل الاغتراب والتحويلات.. والتعليم العالي تحدد موعد اختبارات القبول بالجامعات التكنولوجية

تعرف على موعد نتيجة التحويلات وتقليل الاغتراب من هنا

التحويلات وتقليل الاغتراب.. تعرف على موعد نتائج المرحلتين الأولى والثانية

تنسيق الشهادات الفنية .. تعرف على كيفية إدخال الرغبات وموقع التنسيق

بعد إطلاق موقع التنسيق لطلاب الشهادات الفنية..تعرف على كيفية تسجيل الرغبات

لتقليل الاغتراب.. احصل على بطاقة الترشيح بـ تنسيق 2019 عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

تعرف على كيفية التعامل في حالات سرقة وتلف وفقدان البطاقة التموينية.. خدمات

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

هل يشترط لمن تاب عن ترك الصلاة أن يقضي الفائتة .. علي جمعة يجيب

ريال مدريد يستهدف ضم زميل محمد صلاح

بـ كلمات مؤثرة.. ميتشو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا