في اليوم الأول لتقليل الاغتراب.. تعرف على كيفية التسجيل خطوة بخطوة

بدأ الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، في الساعات الاولى اليوم، من وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من رغباتهم، في مرحلة تقليل الاغتراب للتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، بالاضافة إلى حدود النسبة المقررة (10%)، حيث تبدأ المرحلة من اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر وتنتهي الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 12 سبتمبر.



ونوضح للطلاب كيفية تقليل الاغتراب عبر موقع التنسيق :

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني على بوابة الحكومة المصرية: https://tansik.egypt.gov.eg/application/



2- إدخال الرقم السري الرقم المطبوع على استمارة الثانوية العامة، ورقم الجلوس.



3- يقوم الطالب بالضغط على قائمة الرغبات الجديدة ، والتي من خلالها يتم مسح قائمة الرغبات الحالية والبدء في إدخال رغبات جديدة.



4- أما بالنسبة للاغتراب الغير مناظر لابد من أن يكون الطالب حاصل على الحد الأدنى الذي قبلت به الكلية غير المناظرة.



5- يوجد فرصة واحدة لتقليل الاغتراب بحيث يكون مرة واحدة فقط، ولهذا فإنه يجب على الطالب أن يكون حذرا عند عمل تقليل اغتراب.

