الدراسة بكره .. تعرف على أنشطة التوكاتسو المقرر تطبيقها بجميع المدارس هذا العام

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تطبيق بعض أنشطة التوكاتسو المطبقة في المدارس اليابانية على الصفين الأول والثاني بالمرحلة الابتدائية في جميع مدارس مصر، وذلك خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن من أهم أنواع أنشطة التوكاتسو أنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة، وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل.



وقالت الوزارة إنه من أنواع انشطة التوكاتسو أيضا أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.



وأضافت أن من بين أنواع أنشطة التوكاتسو كذلك المناسبات المدرسية المتمثلة في أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالانتماء والتكافل تجاه الآخرين، بالإضافة إلى شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ، وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.



وأكدت الوزارة أن أنشطة "التوكاتسو" تهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: خلق مدرسة تحقق السعادة والفخر ومتعة التعلم حيث يعمل المعنيون بالتعليم على بذل قصارى الجهد؛ لضمان ثقافة ومناخ إيجابي في المدرسة يحقق متعة التعلم، ويعزز من بيئة التعلم السعيدة الصحية المتماسكة لجميع التلاميذ، وأن تكون المدرسة مكانا يشعر فيه التلميذ بالسعادة والفخر لكونه عضوًا فاعلًا فيه، وأن يتم تحفيز كل تلميذ بالأنشطة التعليمية الموزعة بشكل عادل على الجميع، مهما كانت سرعة تعلمهم أو مواهبهم، والعمل على وضع نهاية لفكرة الاختبار النهائي التي تحتل حاليًا الدور المحوري في النظام التعليم، وفتح صفحة جديدة في تاريخ التعليم تتيح للتلميذ اكتساب مهارات ذات معنى ومهارات القرن الواحد والعشرين.



وأوضحت الوزارة أنه من بين أهداف التوكاتسو أيضا؛ تحقيق التنمية الشاملة للطفل (التعليم الشامل للطفل)، حيث يسعى النظام التعليمي المستخدم في اليابان إلى تزويد التلاميذ بمجموعة من المهارات عبر تقديم نظام تعليمي شامل يسمى التعليم الشامل للطفل، وهو نظام يقوم على التطور المتوازن لكل من العقل والقيم والجسد أو بعبارة أخرى هو نظام لضمان أرضية صلبة للمهارات الأكاديمية وإثراء الوجدان والتطور الجسدي الصحي معًا، ويعتمد التوكاتسو على بناء وتنمية مهارات ترتبط بثلاثة مجالات رئيسة هي: العلاقات الإنسانية، وتحقيق الذات والمشاركة المجتمعية.



كما أوضحت الوزارة أن التوكاتسو تهدف أيضًا إلى تنمية الحكم الذاتي والانتماء والكفاءة لدى الطالب، حيث يسعى هذا النظام التعليمي إلى تلبية المدرسة للاحتياجات النفسية الأساسية للطفل، ومن أهمها [الحكم الذاتي (Autonomy)، والانتماء ( Belonging)، والكفاءة (Competence) ]، وهو ما يسمى مجموعة الأبجدية الجديدة (ABC) التي تجعل الطالب أكثر ارتباطًا بالمدرسة؛ لذلك يقترح النظام التعليمي على القائمين على التعليم تزويد الجيل القادم من التلاميذ بالمجموعة الجديدة للأبجدية (ABC)، ومن المتوقع تنمية الارتباط بالمدرسة لدى التلاميذ ومن ثم الارتباط بمجتمعهم ووطنهم.



ومن أهداف التوكاتسو أيضا، تبني مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة، حيث يتبنى هذا النظام التعليمي مبادرة المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي رؤية شاملة بعيدة المدى للتعليم، تسعى لتعظيم قدرات الشباب والصغار في المنطقة، وتعتمد على خلق توازن بين كل من (المعرفة والأخلاق والجسم)، فالمعرفة هي المستوى الأكاديمي المحقق، حيث تم تعريفها بأنها القدرة على حل مختلف المشكلات، والتعامل معها بصورة إيجابية، اعتمادا على طرق التعبير واتخاذ القرار والتفكير ذاتيًا باستخدام ما تم اكتسابه من معرفة وتقنيات أساسية، أما الأخلاق فهي ثراء الخصائص الإنسانية المتمثلة في مراعاة الآخرين والشعور بهم والتعاون معهم، والحفاظ على الانضباط ذاتيًا، أما الجسم فيتمثل في الصحة والقوة البدنية، حيث تم تعريفه بأنه القوى البدنية والصحية من أجل الحياة بقوة.



جدير بالذكر أنه وفقا للخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الأخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 ، يبدأ غدا العام الدراسي الجديد لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، ويستمر حتى 28 مايو 2020، أي أنه يستمر لمدة 37 أسبوعا تقريبا.



وأكدت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الأول، فيستمر لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020



أما الفصل الدراسي الثاني، فيستمر لمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020