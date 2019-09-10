مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيكون من حقهم خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، أن يختاروا نشاطا تربويا واحدا لممارسته والامتحان فيه عملية ، على ألا يتم اضافته للمجموع الكلي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الانشطة المتاحة امام الطالب للاختيار منها عبارة عن 9 انشطة هي : التربية الفنية ، والتربية الموسيقية ، الاقتصاد المنزلي ، والكشافة والمرشدات ، والمسرح والتمثيل ، والصحافة والاذاعة ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والنشاط العلمي والابداعي ، والمطالعة والمكتبات.



كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود مواد تربية مهنية ، سيتم تدريسها للصف الثاني الثانوي بواقع مادة واحدة يختارها الطالب ويمتحن فيها عمليا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.



وأوضحت أن مواد التربية المهنية المتاح الاختيار منها هي : تكنولوجيا الصناعة ، وتكنولوجيا الزراعة ، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات