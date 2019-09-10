ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 01:38 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الثاني الثانوي سيكون من حقهم خلال العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، أن يختاروا نشاطا تربويا واحدا لممارسته والامتحان فيه عملية ، على ألا يتم اضافته للمجموع الكلي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الانشطة المتاحة امام الطالب للاختيار منها عبارة عن 9 انشطة هي : التربية الفنية ، والتربية الموسيقية ، الاقتصاد المنزلي ، والكشافة والمرشدات ، والمسرح والتمثيل ، والصحافة والاذاعة ، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والنشاط العلمي والابداعي ، والمطالعة والمكتبات.

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى وجود مواد تربية مهنية ، سيتم تدريسها للصف الثاني الثانوي بواقع مادة واحدة يختارها الطالب ويمتحن فيها عمليا وتحريريا ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي.

وأوضحت أن مواد التربية المهنية المتاح الاختيار منها هي : تكنولوجيا الصناعة ، وتكنولوجيا الزراعة ، وتكنولوجيا إدارة الأعمال والمشروعات
مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام
مواد جديدة .. إتاحة دراسة مادة المسرح والتمثيل لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر الجدول الجديد لـ امتحانات أولى ثانوي الدور الثاني

شاهد | شكل الثانوية العامة في المستقبل بعد 12 سنة من تطبيق النظام الجديد

مش ساقطين.. تعليمات رسمية تحسم مصير التلاميذ المتغيبين عن امتحانات 2 و 3 ابتدائي

آخر كلام .. اعرف نظام الدراسة والتقييم الجديد لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام

ترشيحاتنا

الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف مصير القانون حال عدم إقراره بدور الانعقاد الأخير

بـ كلمات مؤثرة.. ميتشو يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

تعرف على كيفية التعامل في حالات سرقة وتلف وفقدان البطاقة التموينية.. خدمات

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

وسط زحمة تتويج الزمالك بكأس مصر.. أين ذهب محمد عبد الشافي.. صور

آخر كلام .. اعرف نظام الدراسة والتقييم الجديد لطلاب أولى وتانية ثانوي هذا العام

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

نزلى اللى فى بطنك .. التفاصيل الكاملة لواقعة القاء طبيب ابنه السفاح بعد علاقة غير شرعية مع ممرضة

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

الدراسة بكرة .. تعرف على نظام ومقررات الصفين الأول والثاني الابتدائي المقرر تطبيقها هذا العام

قتل وعلاقات جنسية وشعوذة.. العشيق والزوجة وراء كل جريمة 3 جرائم فى اسبوع من دفاتر التحقيقات

التفاصيل الكاملة لواقعة خنق طفل مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية في الرياض.. كاميرات المراقبة تفجر مفاجأة

أبو هاشم يكشف مخطط الجزيرة لتجنيد الإخوان..ويقدم إعتذارا للسيسي على الهواء

أخبار الرياضة ليلا .. القيعي يهاجم اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. وشيكابالا يكشف حقيقة إهانته للأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسبب في ميل عقار من 8 طوابق.. الإسكندرية تبدأ إصلاح هبوط أرضي.. صور

بدون مكياج وبطبيعتها.. ياسمين رئيس في آخر صورة لها.. صور

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا