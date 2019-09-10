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وزير خارجية العراق: سنعمل على النهوض بالعمل العربى المشترك.. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:32 م
صدى البلد
آيات أحمد
دعا وزير خارجية العراق، الدكتور محمد على الحكيم، الدول العربية على دعم الحلول السلمية على إنهاء النزاع بين أبناء العمل الواحد، واستعادة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية.

وأضاف وزير خارجية العراق، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية العرب، أنه يجب دعم دولة الصومال وجمهورية جزر القمر، كما يدين العراق اعتداء المحتل الاسرائيلى ضد الدول العربية، ويؤكد حقها فى الدفاع عن النفس.

وتابع وزير خارجية العراق، أن العراق سيحرص خلال فترة ترأسه لمجلس وزارء خارجية العرب بالجامعة العربية على النهوض بالعمل العربى المشترك، بالشكل الذى يساهم فى تخفيف آثار الأزمات التى تتعرض لها منطقتنا العربية.

وأكد وزير خارجية العراق، أن العراق حريصة على الوفاء بالتزاماتها العامة.

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