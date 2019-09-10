لطلاب اولى وتانية ثانوى .. التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب عليها 10 درجات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر خلال العام الدراسي الجديد 2019 /2020، أن تكون التربية الرياضية منهجًا دراسيًا يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.





وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إن منهج التربية الرياضية سيعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، ويعتبر مادة نجاح ورسوب.





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مادة التربية الرياضية ستكون الدرجة المخصصة لها 10 درجات وستكون درجة النجاح فيها من 5 درجات.



