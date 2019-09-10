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تعليم

لطلاب اولى وتانية ثانوى .. التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب عليها 10 درجات

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 02:33 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر خلال العام الدراسي الجديد 2019 /2020، أن تكون التربية الرياضية منهجًا دراسيًا يمارسه جميع الطلاب بالصفين الأول والثاني الثانوي العام.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم، إن منهج التربية الرياضية سيعقد له تقييم عملي في نهاية كل فصل دراسي، ولا تضاف درجاته إلى المجموع الكلى، ويعتبر مادة نجاح ورسوب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مادة التربية الرياضية ستكون الدرجة المخصصة لها 10 درجات وستكون درجة النجاح فيها من 5 درجات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه سيتم تطبيق منهج التربية الرياضية بواقع حصة واحدة في الاسبوع لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي ، وستكون الحصة مدتها 45 دقيقة.

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