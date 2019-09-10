ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية

حث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم /الثلاثاء/ مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه جرى -خلال اللقاء الذي عقد في جدة- استعراض المستجدات الإقليمية.

ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا لولي العهد السعودي.