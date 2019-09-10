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أخبار العالم

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 03:00 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي
أ ش أ
حث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم /الثلاثاء/ مع وزير الشؤون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/ أنه جرى -خلال اللقاء الذي عقد في جدة- استعراض المستجدات الإقليمية.
ونقل وزير الشؤون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا لولي العهد السعودي.

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