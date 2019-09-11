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برلمان

تشريعية النواب تكشف عن أهم القوانين التي ستناقش خلال دور الانعقاد الأخير

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:24 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
قال خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها و متابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير، قوانين "المحليات الجديد" و"مجلس الشيوخ" و"الانتخابات" و" تعديل قانون مجلس النواب" و" تقسيم الدوائر".

وأضاف " حنفي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من أبرز القوانين التي ستكون على أولوية أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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