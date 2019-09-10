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رياضة

شوبير يعلن موعد مباراة السوبر المصري والملعب وعدد الجماهير

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:36 م
احمد شوبير
احمد شوبير
ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن بعض تفاصيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري الممتاز والزمالك المتوج ببطولة كأس مصر.

وأكد أحمد شوبير في تصريحات إذاعية لبرنامجه "مع شوبير" عبر اثير أون سبورت إف إم، أن المباراة ستقام يوم 20 سبتمبر المقبل بحضور جماهيري كبير لا يقل عن 10 آلاف متفرج.

وأضاف أحمد شوبير أن المباراة ستقام على ملعب استاد برج العرب، حيث إن الجهات الأمنية ترى أنه أسهل من ناحية التأمين والسيطرة على الجماهير الموجودة.

وأعلنت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مساء أمس أن المباراة ستقام أحد أيام 18 , 19 , 20 سبتمبر حسب مباريات الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا.

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