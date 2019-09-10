ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الملك سلمان يوافق على مذكرات تفاهم مع مصر والعراق وغانا وألبانيا والصين

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 04:35 م
الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد
على صالح
أكد وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء والتي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربيًا وإقليميًا ودوليا.

وأصدر مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات أولها الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة ومصر في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وثانيها مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في نفس المجال، وقد تم إعداد مرسومين ملكيين بهما.

وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

كما قرر الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية العراقية.

ووافق مجلس الوزراء السعودي أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

داوود الشريان.. لماذا أعفى الإعلامى السعودى المخضرم من منصبه؟

أمير عبد الباقي والد الطفل ياسين: جدة ابني استولت على أجره من مسلسل زي الشمس

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

الإيجار القديم.. إسكان النواب تكشف مصير القانون حال عدم إقراره بدور الانعقاد الأخير

شكرا كهربا.. خالد الغندور يكشف دور نجم الزمالك الهارب فى التتويج بالكأس

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

البرلمان يطالب بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية.. ويفجر مفاجأة بشأن انخفاض الأسعار

اتحاد الكرة يزف بشرى سارة لـ الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى السوبر

شعلة نار وفستان جريء.. ياسمين صبري بإطلالة صفراء تشعل السوشيال ميديا

نهش أعضاءه التناسلية.. القصة الكاملة لانتقام عصابة من مغتصب بواسطة كلب مفترس

عاش هنا يوثق رحلة نور الدمرداش مع الفن.. وأسرار زواجه من كريمة مختار رغم رفضها.. وكواليس اكتشافه لـ محمود عبد العزيز ومحمد عبده

أحدها يخص مصر.. الملك سلمان يعتمد 13 قرارا جديدا

الداخلية : 3 شبكات سرية لتنظيم الإخوان لتهريب الأموال والإرهابيين مرورا بتركيا .. صور

حريق في عمارة بالمهندسين .. صور

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

يا فرحة ما تمت.. إلغاء رسوم تكرار العمرة يرفع أسعارها

صحيفة سويسرية تكشف دور جروس في تولي فايلر تدريب الأهلي

فايلر يكشف كواليس مفاوضات الأهلي..و نصيحة جروس..وحكاية بلد الـ 60 مليون أهلاوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازات سفر وأوراق تنظيمية.. مضبوطات خلية تهريب الإخوان المطلوبين إلى أوروبا ..صور

تيشيرت مكشوف وبنطلون أزرق.. هنا الزاهد تتألق في إطلالة كاجوال

بملابس رياضية.. منة فضالى تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة