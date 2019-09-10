الملك سلمان يوافق على مذكرات تفاهم مع مصر والعراق وغانا وألبانيا والصين

أكد وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء والتي ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربيًا وإقليميًا ودوليا.



وأصدر مجلس الوزراء السعودي عددا من القرارات أولها الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة ومصر في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وثانيها مذكرة التفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية غينيا في نفس المجال، وقد تم إعداد مرسومين ملكيين بهما.



وقرر مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير الخارجية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الغاني حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية غانا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.



كما قرر الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، ومذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال التربية والتعليم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية العراقية.



ووافق مجلس الوزراء السعودي أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة ووزارة السياحة والبيئة في ألبانيا.



وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة ومعهد أبحاث تحلية مياه البحر والاستخدامات المتعددة في الصين في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

