لبسك غريب.. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ ريهام أيمن

شاركت ريهام أيمن صوراً جديدة لها لـ أحدث جلسة تصوير لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.



وظهرت ريهام أيمن ترتدي تيشرت أبيض وبنطلون جينز منسقة معهم حزام جملي اللون، وقبعة سوداء بشريطة خضراء اللون وعلق أحد المتابعين قائلاً " لبسك غريب".



ومن الناحية الجمالية وضعت ريهام أيمن، الألوان الترابية التي تليق مع بشرتها بجانب روج موف، ولم تتكلف في اختيار الإكسسوارات بل اكتفت بسلسلة رقيقة وساعة يد وبعض الأساور التي أضافت رونقاً وجمالاً لإطلالتها الجذابة.

