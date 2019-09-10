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رياضة

معروف يوسف ينتقل للمقاولون العرب قادما من الزمالك

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:50 م
معروف يوسف مع عماد
معروف يوسف مع عماد النحاس ومحمد عادل
إسماعيل محمود
أعلن نادي المقاولون العرب، انضمام النيجيري معروف يوسف لصفوفه ، قادمًا من نادي الزمالك ، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان معروف قد لعب في الموسم الماضي لنادي الشرطة العراقي ، وقدم أداءً رائعًا هناك ، لكن هذا لم يشفع له بالحصول على فرصة في نادي الزمالك ، ليفضل الرحيل على سبيل الإعارة.

وحصل نادي المقاولون العرب على توقيع معروف يوسف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع أسامة عرفات وكيل اللاعب ، ومسئولي نادي الزمالك على تفاصيل التعاقد.

وكان معروف قد انضم لصفوف نادي الزمالك في صيف عام 2014 ، وحصل مع نادي الزمالك على بطولة الدوري العام مرة وحيدة، وبطولة كأس مصر 3 مرات.

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