معروف يوسف ينتقل للمقاولون العرب قادما من الزمالك

أعلن نادي المقاولون العرب، انضمام النيجيري معروف يوسف لصفوفه ، قادمًا من نادي الزمالك ، وذلك على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكان معروف قد لعب في الموسم الماضي لنادي الشرطة العراقي ، وقدم أداءً رائعًا هناك ، لكن هذا لم يشفع له بالحصول على فرصة في نادي الزمالك ، ليفضل الرحيل على سبيل الإعارة.



وحصل نادي المقاولون العرب على توقيع معروف يوسف لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة بعد الاتفاق مع أسامة عرفات وكيل اللاعب ، ومسئولي نادي الزمالك على تفاصيل التعاقد.



وكان معروف قد انضم لصفوف نادي الزمالك في صيف عام 2014 ، وحصل مع نادي الزمالك على بطولة الدوري العام مرة وحيدة، وبطولة كأس مصر 3 مرات.