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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 05:44 م
مايك بومبيو
مايك بومبيو
أ ش أ
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء: "إن عدم تعاون النظام الإيراني مع الوكالة الدولية للطاقة النووية يثير أسئلة بشأن المواد والأنشطة النووية غير المعلنة لطهران".

وأضاف بومبيو في تغريدة له عبر"تويتر": "أن غياب التعاون يتماهى مع سياسة الأكاذيب، التي يستخدمها النظام الإيراني منذ نحو 40 عاما ، وأن العالم لن يخدع بها، ولن نسمح للنظام الإيراني بامتلاك سلاح نووي وسنقطع عليه كل الطرق المؤدية إلى ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن في مايو 2018، سحب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع 6 قوى عظمى في 2015، ونص على تخفيف القيود عن إيران مقابل ضمانات من طهران على كبح برنامجها النووي.

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