شاهد.. بث مباشر لـ مؤتمر آبل لإطلاق آيفون 11 على يوتيوب

بدأ البث المباشر لمؤتمر آبل المقام بمقر الشركة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية على موقع يوتيوب، والذى يتابعه الآن أكثر من 500 ألف شخص مباشرة عبر الإنتنرت.



ويتضمن المؤتمر سلسلة مفاجآت بالجملة، بداية من iphone 11 الذى يأتى بثلاثة إصدارات مختلفة، ونظام ios 13، وساعة Apple Watch 5 الجديدة.



ومن المنتظر أن يطرح الهاتف فى الأسواق فى 20 سبتمبر الجارى، والذى يحتوى على الكثير من المفاجآت بدءًا من التوافق مع قلم آبل Apple Pencil، والإستغناء عن ميزة 3D Touch التى ظلت لسنوات فى النسخ السابقة، والكاميرا الثلاثية.



وحتى أسماء الهواتف التى ستكون iphone 11 للنسخة الرخيصة بدلًا من iphone XR، وiphone 11 Pro بدلًا من iphone XS، وiphone 11 Pro Max بدلًا من iphone XS Max.





