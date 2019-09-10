خالد الجندى يحذر المشايخ من استخدام هذا المصطلح .. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام مصطلح "هذا مراد الله"، أثناء تفسير القرآن، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يبين مراد الله، من يستطيع أن يقول ربنا قصده كذا".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تجد العلماء القدامى وضحوا المعانى والفروق اللغوية بينها، منهم أبو هلال العسكرى، وله مجلد ضخم اسمه الفروق اللغوية، وهذا العالم توفى منذ 1000 عام وجميع العلماء عيال عليه".
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تجد العلماء القدامى وضحوا المعانى والفروق اللغوية بينها، منهم أبو هلال العسكرى، وله مجلد ضخم اسمه الفروق اللغوية، وهذا العالم توفى منذ 1000 عام وجميع العلماء عيال عليه".