خالد الجندى يحذر المشايخ من استخدام هذا المصطلح .. فيديو

حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام مصطلح "هذا مراد الله"، أثناء تفسير القرآن، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يبين مراد الله، من يستطيع أن يقول ربنا قصده كذا".



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تجد العلماء القدامى وضحوا المعانى والفروق اللغوية بينها، منهم أبو هلال العسكرى، وله مجلد ضخم اسمه الفروق اللغوية، وهذا العالم توفى منذ 1000 عام وجميع العلماء عيال عليه".



