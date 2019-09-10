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ديني

خالد الجندى يحذر المشايخ من استخدام هذا المصطلح .. فيديو

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 08:36 م
خالد الجندي
خالد الجندي
محمود ضاحي
حذر الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من استخدام مصطلح "هذا مراد الله"، أثناء تفسير القرآن، مضيفا: "لا أحد يستطيع أن يبين مراد الله، من يستطيع أن يقول ربنا قصده كذا".

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "تجد العلماء القدامى وضحوا المعانى والفروق اللغوية بينها، منهم أبو هلال العسكرى، وله مجلد ضخم اسمه الفروق اللغوية، وهذا العالم توفى منذ 1000 عام وجميع العلماء عيال عليه".

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