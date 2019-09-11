البيطريين تحذر أولياء الأمور قبل الدراسة.. شراء الزمزمية واللانش بوكس رخيص الثمن ومجهول المصدر خطر..ابتعدوا عن الارقام 3 و7 المدونة أسفل المنتجات البلاستيكية..وهذه طريقة اختيار الرموز الآمنة

زمزمية ولانش بوكس.. البيطريون تحذر من البلاستيك وتكشف كيفية اختيار رموز آمنة

البيطريين تحدد: انواع من البلاستيك تضر الأطفال بعد تفاعلها مع الأطعمة

المصانع تتفنن في إعداد أشكال جذابة من البلاستيك تضر بصحة الطفل





حرصا من نقابه البيطريين علي علي صحة المواطنين ولتفعيل الدور التوعوي لها، والذى يحافظ علي الصحة العامة، أوضحت النقابة أهمية الأرقام المدونة اسفل العبوات البلاستيك بالنسبة للأطعمة والمشروبات وخطورة بعض انواعها علي صحة الطفل وذلك بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات المدارس.





قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، إنه لمعرفة جودة ومدي خطورة العبوات البلاستيكية يجب النظر إلى مثلث التدوير أسفلها لمعرفة مدى صحته من عدمه.





وأكد الحسيني في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب الحرص أثناء شراء العبوات البلاستيك بالنسبة للأطعمة والمشروبات، لخطورة بعض أنواعها علي صحة الطفل وخاصة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد وشراء مستلزمات المدارس.





وأضاف عضو المجلس، أن المصانع تتفنن في إعداد أشكال كثيرة وجذابة من اللانش بوكس وهناك أنواع من البلاستيك قد تضر بصحة طفلك بمجرد تفاعلها مع الأطعمة.





قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة الأطباء البيطريين، إنه يجب الحذر عند شراء " زمزمية او لانش بوكس" لمدى خطورة المواد البلاستيك غير الآمنة على الصحة وخاصة الأطفال.





وأكدت زكي، في تصريحات لـ صدى البلد، أن البولي فينيل كلورايد، ويرمز لها "V" من ضمن أكثر الأصناف البلاستيكية خطرا على الصحة.





واوضحت ان الرموز الموجودة غالبا تكون اسفل العبوات البلاستيك واستخداماتها المتعددة، مؤكدة علي ضرورة اختيار المكان والنوع المناسب للأغراض اللازمة، والابتعاد عن الاشياء رخيصة الثمن ومجهولة المصدر.





واوضحت ان رقم 1 يعرف بالرمز PET أو PETE يدل على أمان البلاستيك المستخدم كونه يحتوي على مادة البولي ايثلين، ويمكن استعماله لمرة واحدة فقط.





ويتم استعمال هذه المادة في حفظ المنتجات الغذائية والاستهلاكية،' مثل: العصير، والماء، ولا يوجد له أي تأثيرات جانبية على صحة

الإنسان، حيث يكون البلاستيك في هذه الحالة رقيقا ومرنا في ذات الوقت.





اما الرقم 2 يعرف بالرمز HDPE ويكون البلاستيك هنا مقارب أكثر للبولي إيثيلين کونه آمن في الاستخدام، ولا يشكل خطرا على حياة الإنسان وصحته، لكن أكثر صلابة وقوة ومرونة من النوع الأول، وخير مثال على هذا النوع علب المنظفات المنزلية والشامبو.





والرقم 3 يعرف بالرمز V ويمثل هذا النوع البولي فينيل كلورايد، وهو ضمن أكثر الأصناف البلاستيكية خطرا على الصحة؛ لأنه يحتوي العديد من المكونات السامة، ويتم استخدام هذا النوع عادة في المواسير الكهربائية، أنابيب شبكات الصرف الصحي.





الرقم 4 يعرف بالرمز LDPE (البولي إيثيلين) ذو الكثافة المنخفضة ويعتبر من الأنواع الآمنة، ويدخل في تصنع أنابيب المياه.





الرقم 5 يعرف بالرمز PP وهو من أكثر الأصناف البلاستيكية أمانة، ويستخدم في مجال حفظ الأطعمة.





الرقم 6 يعرف بالرمز PS ويمثل مادة البوليستارین، وتتميز بأنها تمتلك تأثير سموم منخفض، ويتم استخدام هذا النوع في صناعة علب الوجبات السريعة، التي يتم تحضيرها في المطاعم، ونقلها إلى الزبائن خارج المطعم أو داخله، ومن الجدير بالذكر أن الدول المتقدمة لا تستخدم هذا النوع من البلاستيك للغرض المذكور.



