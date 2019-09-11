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أخبار البلد

مستقبل وطن يقيم معارض لبيع مستلزمات المدارس والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:15 ص
مستقبل وطن يقيم معارض
مستقبل وطن يقيم معارض لبيع مستلزمات المدارس
مصطفى رماح
نظم حزب مستقبل وطن عدة فعاليات أمس الثلاثاء، حيث افتتحت أمانة الحزب بمحافظة القاهرة عدة معارض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمناطق (الزاوية الحمراء - الوايلي - عين شمس - التبين - المعصرة - البساتين ).

وقامت أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بإفتتاح معرض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمنطقة المستقبل بمدينة 6 أكتوبر كما قامت أمانة الحزب بمحافظة القليوبية بتنظيم عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات التوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان ب (أمام الوحدة المحلية بالخصوص - شارع السوق بمركز شبين القناطر - شارع الساعة بشبرا الخيمة) .

كما قامت أمانة الحزب بمحافظة الدقهلية عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ب (جوار مدرسة الشيخ عمر الابتدائية بمركز الجمالية - أمام مركز شباب الكردی) كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة المنوفية بإقامة عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (قويسنا - السادات - أشمون - بركة السبع).

وافتتحت أمانة الحزب بمحافظة الغربية عدة معارض لبيع السلع التموينة بأسعار مخفضة ب (منطقة سوق الجملة بمدينة طنطا - شارع البحر بمدينة كفر الزيات - شارع السوق بمركز بسيون).

كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة الشرقية بإقامة معرض لبيع الزي المدرسي بأسعار مخفضة بمراكز الحسينية - منيا القمح - مشتول السوق - بلبيس) وقامت أمانة الحزب بمحافظة البحيرة عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (وادي النطرون - كوم حمادة - شبراخيت - كفر الدوار).

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة دمياط بإقامة عدة معارض لبيع الحقائب المدرسية بأسعار مخفضة بمراكز (فارسكور - الزرقا - كفر البطيخ) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة السويس دورة تدريبية حول التعريف بدور المحليات في الحياة السياسية بمركز شباب حي الأربعين .

افتتحت أمانة الحزب بمحافظة البحر الأحمر عدة معارض لبيع الزی المدرسي بأسعار مخفضة بمناطق (شارع شنيشن بالقصير - بجوار مركز شباب سفاجا).

كما أقامت أمانة الحزب بمحافظة الفيوم عدة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ب (قرية بني صالح بمركز الفيوم - أمام مركز شباب طامية - شارع الجمهورية بمركز سنورس) .

و اضطلعت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بإقامة عدة منافذ البيع السلع التموينية والخضروات بأسعار مخفضة بمراكز منفلوط - ساحل سليم - ديروط).

وأقامت أمانة الحزب بمحافظة سوهاج عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز البلينا - طما - العسيرات) ونظمت أمانة الحزب بمحافظة المنيا بتنظيم عدة قوافل طبية للكشف على مصابی أمراض الرمد وصرف العلاج اللازم بالمجان بمراكز دير مواس - مطای - مغاغة).

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