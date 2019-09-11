ميكو سعد يدخل «ماذا عنها» بعد المصري حياة

يستعد الاعلامي والفنان المصري ميكو سعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بهوليود، حيث يبدا تصوير فيلمه الجديد" ماذا عنها" خلال الايام المقبلة.





ويتناول فيلم " ماذا عنها" الذي كتبه الفنان سيد بدرية قصة تهريب الأطفال والاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدم ميكو سعد من خلاله شخصية بعيدة عن الشخصيات التي قدمها من قبل.





ويشارك سعد خلال شهر أكتوبر المقبل في فعاليات مهرجان تشيلسي في مدينة نيويورك بفيلمه الاخير"المصري حياة" وذلك بعد فوزه بجائزة احسن ممثل و احسن فيلم في مهرجان "لاس فيجاس اكشن اون فيلم" و مهرجان "هوليوود دريمز" وهو الفيلم الذي شارك ايضا ميكو سعد في كتابته مع الفنان المصري سيد بدرية والذي اكثر فنان عربي يشارك في افلام في هوليود.



