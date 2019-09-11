ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ميكو سعد يدخل «ماذا عنها» بعد المصري حياة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:45 ص
ميكو
ميكو
آيه عاطف
يستعد الاعلامي والفنان المصري ميكو سعد لخوض تجربة سينمائية جديدة بهوليود، حيث يبدا تصوير فيلمه الجديد" ماذا عنها" خلال الايام المقبلة.

ويتناول فيلم " ماذا عنها" الذي كتبه الفنان سيد بدرية قصة تهريب الأطفال والاتجار بهم في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويقدم ميكو سعد من خلاله شخصية بعيدة عن الشخصيات التي قدمها من قبل.

ويشارك سعد خلال شهر أكتوبر المقبل في فعاليات مهرجان تشيلسي في مدينة نيويورك بفيلمه الاخير"المصري حياة" وذلك بعد فوزه بجائزة احسن ممثل و احسن فيلم في مهرجان "لاس فيجاس اكشن اون فيلم" و مهرجان "هوليوود دريمز" وهو الفيلم الذي شارك ايضا ميكو سعد في كتابته مع الفنان المصري سيد بدرية والذي اكثر فنان عربي يشارك في افلام في هوليود.

ميكو سعد هو ممثل مصري بريطاني تميز في ظهوره علي الشاشات العربية و العالمية وقدم العديد من البرامج العالمية وكان منها برنامج "اوكلات ميكو" و "جولات ميكو" .

ترشيحاتنا

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى

فى ذكرى وفاة أحمد سالم.. تزوج 3 فنانات.. وأسمهان أطلقت عليه النار فأودت بحياته

وصول جثمان العالم النووي المصري إلى القاهرة فجراً

مفاجأة .. النائب العام الإخواني هاجم مرسي ووصف قراره بالباطل

تقرير يدين الأباتشي .. لجنة الانضباط تعاقب شيكابالا والزمالك وثلاثي بيراميدز.. تفاصيل

هاني حتحوت: الفيفا يدير الكرة المصرية ويحمي اللجنة الخماسية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء بعثتي الأهلي والمصري بمطار القاهرة قبل السفر إلى إثيوبيا

باستثناء الرباعي الدولي.. بعثة الأهلي تتجه إلى غينيا الاستوائية.. صور

الم المفاصل الشديد.. 17 سببا و8 طرق للعلاج أغربها تاى تشى