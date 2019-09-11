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موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
آيات أحمد
استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:

المصرى اليوم

الرئيس يبحث منظومة المخلفات الصلبة مع مدبولى و4 وزراء

الوطن

مكافحة الإرهاب وحروب الجيل الرابع والسوشيال ميديا على أجندة مؤتمر الشباب

الشروق

اليوم..انطلاق العام الدراسى الجديد بصفوف "كى جى" وأولى وثانية ابتدائى بجميع مدارس الجمهورية


اليوم السابع

صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفى الدولة يوم الأحد المقبل قبل بدء العام الدراسى

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