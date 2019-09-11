ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم





ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.



واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء .. فيما مالت تعاملات المصريين والاجانب نحو البيع.



ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.02% مسجلا مستوى 14959 نقطة.



وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11% مسجلا مستوى 557 نقطة.



وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 0.12% مسجلا مستوى 1483 نقطة.



