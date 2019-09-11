ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 10:48 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
محمد صبيح


ارتفعت مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الاسهم القيادية والمتوسطة.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء .. فيما مالت تعاملات المصريين والاجانب نحو البيع.

ارتفع مؤشر ايجي اكس 30 المحدد النسبي لاكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.02% مسجلا مستوى 14959 نقطة.

وصعد مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم عدد 70 شركة متوسطة مقيدة بالبورصة بنسبة 0.11% مسجلا مستوى 557 نقطة.

وزاد مؤشر ايجي اكس 100 الأوسع انتشارا والذي يضم 100 شركة هي مجموع الشركات المقيدة في المؤشر الثلاثيني والسبعيني بنسبة 0.12% مسجلا مستوى 1483 نقطة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 11 /9 /2019 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

منتخب مصر في دائرة الخطر.. تعرف على التفاصيل

هل يتسبب شيكابالا في أزمة بين الزمالك واتحاد الكرة قبل السوبر .. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 - 9 - 2019

أخبار الرياضة ليلاً.. مدرب حراس المنتخب يهاجم أحمد حسن.. رسالة خاصة من مرتضى لـ ميتشو

مبهرة وجميلة.. ياسمين صبري بـ اطلالة مثيرة على إنستجرام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيم كاردشيان منهارة لإصابتها به.. تعرف على أعراض مرض الذئبة القاتلة

بإطلالة كاجوال.. هنا الزاهد تحتفل بعقد قرانها

مكشوف الصدر.. عبير صبري تثير الجدل بفستان أسود وحبات ليمون