محافظ الشرقية لـ صدى البلد: لا مكان للمعتدين على شبر من حق الدولة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه يقف ضد أي محاولة للتعد على أراضي أملاك الدولة ولا مكان أو مجال للمعتدين علي أي شبر من أراضي الدولة أو أملاك الري.



وأضاف محافظ الشرقية في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أنه أصدر تعليمات مشددة لجميع رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية كلا في مكانة بمتابعة ورصد كل شبر أملاك الدولة وتحديدة من أجل وضع التصور الأمثل لكيفية الاستفادة منه.



وأشار محافظ الشرقية الى أنه كلف المحاسب أحمد جابر رئيس حي ثاني بإزالة محلين متعديين علي أملاك الري بشارع أحمد ماهر الشهير بــ "شارع الشمسي" بمدينة الزقازيق وذلك لإقامتهما ومزاولتهما للنشاط بطريق المخالفة وعدم استخراج الموافقات والتراخيص اللازمه للإنشاء من جهة الولاية "مديرية الري بالشرقية" مما يعتبر تعديا مباشرا علي أملاكها.



أوضح المحافظ أن هذين المحلين قد صدر لهما قرار إزالة رقم 13/2017 من قِبل الإدارة العامة للري والموارد المائية بتاريخ 9/2017 وتم الإزالة باستخدام معدات وعمال الحي.



واختتم "غراب" مؤكدا أن قرارات الإزالة واجبة النفاذ علي من تسول له نفسه التعدي علي املاك الدولة والوزارت والهيئات التابعة لها حتي يتثني فرض تلك الجهات ولايتها وسيطرتها علي أملاكها ومن ثم استخدامها لما يعود بالنفع على جميع المواطنين ، مؤكدًا أن لا أحد فوق القانون .