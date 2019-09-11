أحمد موسى يكشف مخطط تولي الشاطر للرئاسة خلفا لمحمد مرسى.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتنى، قام بدور استخبارى للترتيب مع الأجهزة الأجنبية والتخطيط لإحداث فوضى فى البلاد، وذلك خلال سفره فى تركيا هو والإخوانى وصلاح عبد المقصود.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "استوديو البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، إن الإرهابى أحمد عبد العاطى كان حلقة الوصل بين الرئيس التركى رجب طيب أردوغان والتنظيم الإرهابى فى مصر.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أن خيرت الشاطر كان يبحث أن يكون رئيس مصر القادم، وتابع: "لو لم تقم ثورة 30 يونيو لكان خيرت الشاطر هو الرئيس القادم خلفًا لمحمد مرسى".



وأكد الإعلامي أحمد موسى أن محمد مرسى كان ضعيفا وكل القرارت التى كانت تخرج من الاتحادية كانت تخرج تحت إشراف خيرت الشاطر، قائد التنظيم، وكان من المقرر أن يحكم محمد مرسى لمدة سنة فقط، وبعد ذلك يولى الرئاسة لخيرت الشاطر.



وتابع أحمد موسى: "الحمد لله أن الثورة قامت فى 30 سنة وإلا كنا لبسنا الإخوان 100 سنة".



