مخاطر عصر الإنسان





المناقشة حول الأوصاف الحالية للمخاطر الشاملة المرتبطة عالميًا توضح بجلاء دور التفاعلات بين الإنسان والبيئة. فى هذا السياق لا تجاهل الحقائق الجديدة للأنثروبوسين. نحن نطور مفهومًا متكاملًا لما نشير إليه بمخاطر الأنثروبوسين : أي المخاطر التي: تنشأ من العمليات البشرية ؛ التفاعل مع التواصل الاجتماعي البيئي العالمي ؛ العلاقات الانسانيه المعقدة الشاملة ، نستخدم أربع حالات: 1- اتصالات إعادة تدوير الرطوبة عن بعد ، 2-الاستزراع المائي والأصول العالقة ، 3- هجرة المناطق الأحيائية في الساحل ،4- وارتفاع مستوى سطح البحر والمدن الكبرى. أن صانعي القرار يجب أن يفهوم في هذه الحقبة الجديدة تتطلب أدوات جديدة ، وأن خطر الأنثروبوسين يسهم في توجيهات مفاهيمية جديده ونحو اشكاليات عميقة.



في العقود الأخيرة ، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الظواهر العالمية ، مثل الانهيارات المالية وتفشي الأمراض ، تنتشر بسرعة أكبر مما كانت عليه في الماضي مع انتشار جغرافي أكبر . تحدث هذه الصدمات المتتاليه جنبًا إلى جنب مع الأزمات التي طال أمدها ، والتي قد تتحول إلى أشكال جديدة ، مما يخلق شعورًا بأزمة لا تنتهي . تشمل الحالات البارزة للتفاعل ، والأزمات النظامية الهجرة البشرية على نطاق واسع من الشرق الأوسط إلى أوروبا ، والصراع السوري المستمر واتساعه والأزمات المالية في 2000s التي تفاعلت مع تقلبات أسعار النفط وأزمات السلع. ليس لهذه الظواهر النظامية المعقدة سبب واضح ولا حلول بسيطة لصانع القرار ، وذلك بسبب مزيج من الدوافع الاجتماعية والتكنولوجية والبيئية والجيوفيزيائية المتنازع على فهمها غالبًا .





بذلت جهود مختلفة لتصنيف وتنظيم هذه الأنواع من الظواهر الجهازية المرتبطة ، بما في ذلك المخاطر النظامية العالمية ، ونقاط الضعف المتداخلة والمخاطر المرتبطة بالشبكة العالمية . في هذا المنظور ، هذا المنظور يقول ان أطر المخاطر المهيمنة ليست كافية لمهمة التعامل مع فجر عصر جيولوجي يكون فيه البشر قوة مهيمنة للتغيير على كوكبنا - الأنثروبوسين. إن الديناميات الجغرافية والزمنية الناشئة لهذه الحقبة الجديدة ، إلى جانب زيادة التوصيلية العالمية من خلال الاتصالات وديناميكيات الاتصال عن بعد ، لها آثار عميقة على كيفية فهم المخاطر النظامية العالمية وتحكمها في نهاية المطاف. نحن هنا نقيم أطر المخاطر العالمية السائدة الحالية ، ونسلط الضوء على الفجوات من منظور إيكولوجي اجتماعي ، ونوضح لماذا هناك حاجة لمفهوم جديد للمخاطر البيئية الشاملة للنظام.





اكتسبت فكرة "المخاطر النظامية" قوة كبيرًة في كل من المجتمعات العلمية والسياسية على مدار الأعوام القليلة الماضية. تنطوي المخاطر النظامية على عدد من التعريفات المختلفة ، ولكن يُنظر إليها عمومًا على أنها سمة ناشئة للأنظمة المعقدة التي تنجم عنها المخاطر من التفاعلات غير المفهومة داخل النظام ، عندما تكون هذه التفاعلات أكثر من مجموع أجزائها وبالتالي تظهر غالبًا كمفاجآت . يعتمد الفهم لهذه المخاطر النظامية اعتمادًا كبيرًا على مفاهيم الشبكات العالمية والأنظمة التكيفية المعقدة. لقد سيطر قطاعا التمويل والتكنولوجيا ( على المطبوعات حول المخاطر العالمية الشاملة .





تستكشف ساحات السياسة الدولية البارزة بشكل متزايد تطور هذه المخاطر وآثارها. على سبيل المثال ، بذل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ العديد من الجهود المتزايدة التعقيد للوقوف على مخاطر معقدة ، باستخدام أطر تفاعلية مثل "أسباب القلق" والمخاطر الرئيسية . ينشر المنتدى الاقتصادي العالمي تحليلًا سنويًا لتصور المخاطر العالمية وكيفية تغيرها عبر الزمن ، بما في ذلك بعض المخاطر البيئية على سبيل المثال ، الإجهاد المائي والطقس القاسي .





على الرغم من أن كل هذه المجهودات تساهم بطرق مهمة في الفهم الحالي للمخاطر العالمية ، إلا أن أيا منها غير قادر على فهم تشريح المخاطر والعمليات البشرية - البيئية التي تشكل المخاطر البيئية النظامية الجديدة. على سبيل المثال ، على الرغم من إحراز العلماء تقدمًا كبيرًا في فهم وصياغة المخاطر النظامية في النظام المالي ، إلا أننا بدأنا مؤخرًا في فهم المخاطر النظامية المحتملة الناشئة عن تغير المناخ وتأثيراته على النظم الإيكولوجية في جميع أنحاء العالم. تدمج التحليلات الحديثة التي أجراها المنتدى الاقتصادي العالمي الأبعاد البيئية والمناخية في تقييماتها العالمية للمخاطر. لا شك في أن تقارير الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ هي أكثر موجز موثوق للمخاطر المرتبطة الناجمة عن تغير المناخ ، ومع ذلك فهناك حاجة معترف بها لتحسين توصيف العمليات الاجتماعية والاقتصادية ، وكذلك كيف يمكن للتكيف المعقد مع تغير المناخ أن يعدل النطاق الشامل لعدة قطاعات. غالبًا ما تُنتقد إطارات المخاطر النظامية العالمية المهيمنة هذه بسبب التحيزات الجغرافية العالمية ، وفشلها في حل سمات وعمليات النظام على نطاق صغير (مثل التغذية المرتدة المحلية) وإهمال النظر في القوة والإنصاف والأخلاقيات والعدالة . هذا يمثل مشكلة ، حيث أن معالجة نطاق وحجم التغيرات البيئية العالمية سوف تتطلب مواجهة الأسباب الكامنة وراء التوزيع غير المتكافئ للسلطة والثروة ، والآثار المتزامنة على المحيط الحيوي ونظام الأرض. بالنظر إلى هذه القيود ، يتقدم مخاطر الأنثروبوسين كنهج تكميلي لأطر المخاطر النظامية الحالية. نعرّف مخاطر الأنثروبوسين بأنها:

1.

تنشأ من ، أو تتعلق بالتغيرات البشرية في الوظائف الرئيسية لنظام الأرض مثل تغير المناخ ، وفقدان التنوع البيولوجي وتغير استخدام الأراضي.

2.

انبثق بسبب تطور النظم الاجتماعية - البيئية المتشابكة عالميًا ، والتي غالبًا ما تتسم بعدم المساواة والظلم.

3.

عرض التفاعلات المعقدة عبر مختلف النطاقات ، والتي تتراوح من المحلية إلى العالمية ، وقصيرة الأجل إلى العميقة آلاف السنين أو أطول ، والتي قد تنطوي على عناصر تغيير لنظام الأرض.



الأنثروبوسين هو العصر الجيولوجي الجديد المقترح الذي يفترض أن النشاط البشري هو الدافع الرئيسي للتغيرات الفيزيائية والبيولوجية في نظام الأرض . تعدل الإنسانية الآن أنماط الطقس ، والمناخ ، وأسطح الأرض ، والغلاف الجليدي (الأجزاء المتجمدة من الأرض) ، والمحيطات العميقة وحتى العمليات التطورية بطرق تؤدي إلى تغيير جذري في تفاعلات الحياة مع بيئتها. وقد عرض العديد من هذه النظم تسريع معدلات التغير منذ 1850 ، وتغيير أساس التنبؤ بالمخاطر العلمية بطرق لم يسبق لها مثيل. تم تسليط الضوء على بعض المناطق والعمليات الفيزيائية الحيوية مع إمكانية كامنة لتسريع التغيير العالمي من خلال ديناميات التغذية المرتدة المختلفة. "حدود الكواكب" لقد تم اقتراحها استجابةً لهذه "العناصر الزائده " أو "نقاط التحول الكواكب" ، والتي تستلزم ديناميات زمنية قصيرة الأجل وطويلة الأجل للغاية. بالنظر إلى أهمية استقرار عمليات نظام الأرض لظهور ونجاح الحضارة الإنسانية ، تعد هذه الاضطرابات البشرية المنشأ أساسية لتعريفنا لمخاطر الأنثروبوسين. وبالمثل ، فإننا نتجنب مفاهيم "الاحتمالية العالية / المخاطرة المنخفضة مقابل الاحتمالية المنخفضة / المخاطر العالية" لصالح منظور شمولي موجه نحو ديناميات الأنظمة. علاوة على ذلك ، لم يخرج الأنثروبوسين ببساطة من إنسانية غير متمايزة ، بل من خلال عالم غير متوازن للغاية ، حيث تراكمت قلة قليلة جدًا من الثروة الهائلة عن طريق إصدار كميات هائلة من الكربون الأحفوري في نهاية المطاف. هذا التراكم غير المتناسب - بالتوافق مع الآثار المتأخرة لتغير المناخ ، والآثار غير المتماثلة لمن هم أقل مسؤولية عن تغير المناخ - يوضح الحاجة إلى النظر في توزيعات الطاقة في الماضي والحاضر والمستقبل في سياق الأنثروبوسين. بعباره مختصره نحن ننتقل من مجال المناخ الى مجال الطاقه وتوزيعاتها .

يمكن للتتبع العالمي أن يتتبع الكثير من جذوره الحالية إلى التبادل العالمى، الذي يسلط الضوء على نطاق واسع على استخراج الموارد الطبيعية (الفضة من أمريكا الجنوبية إلى شرق آسيا ، والبطاطس من الأمريكتين إلى أوروبا ، على سبيل المثال) والانتقال القسري للناس عبر المحيطات ( مثل العبيد من غرب إفريقيا إلى الأمريكتين) . هذه العمليات الاستخراجية ، التي أزاح بها العالم القوي الثروة البشرية والطبيعية للأقل قوة ، مهدت الطريق للتكوين المعاصر للسلطة وتوزيع الثروة بين الأمم. بنفس القدر من الأهمية ، فإن كيانات الشركات الحديثة لها جذورها في هذه الجغرافيا التاريخية للاستعمار. بدأت إعادة التنظيم هذه للأشخاص والبضائع المتداولة أيضًا على نطاق واسع من التنوع الثقافي والبيولوجي الذي لا يزال مستمرًا حتى يومنا هذا. على هذا النحو ، من الأرجح أن يتم ربط النظم الاجتماعية - البيئية عبر المناطق الجغرافية من خلال التجارة العالمية ، والمؤسسات الدولية ، وتدفقات التمويل والاتصالات. سلطت الأعمال الحديثة الضوء على "أدوات التوصيل عن بعد" العالمية: العمليات الاجتماعية التي يمكن أن تدفع تعليقات النظام رغم كونها بعيدة عن المكان والزمان. على سبيل المثال ، تؤدي لوائح إزالة الغابات القوية إلى اضعاف الغابات في البلدان الأقل تطورًا ، وتؤدي التجارة الدولية في الأغذية إلى استنزاف المياه الجوفية البعيدة ، غالبًا بين المزارعين الفقراء وأصحاب الحيازات الصغيرة، ، كما تؤدي التجارة العالمية إلى استغلال معدي للموارد البحرية. انتشرت أوجه الترابط والترابط العالميين العميقة في النظم الاجتماعية - البيئية العالمية ، التي تسارعت فيها بورصة كولومبوس ، حتى العصر الحديث. من الواضح انه ليس فقط الزيادة الهائلة في إنتاج زيت النخيل ، ولكن أيضًا البلدان التي تقود هذا التغيير. وبالتالي فإن العديد من كبار مستوردي زيت النخيل وإن لم يكن جميعهم، يقودون التغيير البيئي الاستغلالي المتفجر في دول أخرى مهمشة أو فقيرة في كثير من الأحيان. يتم تضمين الظلم البيئي وعدم المساواة في مفهوم خطر الأنثروبوسين ، بالنظر إلى أن هذه المخاطر ليست فقط عن العولمة ، ولكن تقوض سير العمليات الحيوية الجيوفيزيائية الرئيسية.

إن العواقب المحتملة للمخاطر البيئية الشاملة على نطاق واسع مع الآثار العالمية تتزايد.