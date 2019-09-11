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أخبار البلد

رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:14 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات الاقتصادية ذات الأولوية، التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشادة بانخفاض أرقام ومعدلات التضخم التي سجلت خلال الشهر الماضي؛ لتصل إلى 6,7%، مقارنة بأغسطس 2018، الذي سجل 13,6%، مُرجعًا ذلك للجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة في مختلف الوزارات والقطاعات، وكنتيجة أيضًا لانخفاض أسعار سلة الغذاء، خاصة من الخضراوات والفواكه واللحوم، كما ورد بأحدث التقارير الاقتصادية، وهو ما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه يعود بالنفع على جميع فئات المواطنين.

كما أشاد رئيس الوزراء بانخفاض الواردات خلال شهر يونيو 2019 بنحو 900 مليون دولار، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018؛ لافتًا إلى أن ما تحقق في هذا الصدد يرجع أيضًا لكافة الجهود التي تبذلها الحكومة على جميع الأصعدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية لضبط الواردات، والعمل على زيادة معدل الصادرات، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتشجيع الصناعة المحلية وتقديم المحفزات التي من شأنها الارتقاء بجودتها، وهو ما يعمل على زيادة الطلب عليها، وتقليل الاعتماد على مثيلاتها الواردة من الخارج.

ونوّه رئيس الوزراء إلى الانتهاء من إعداد المسودة الخاصة بالتقرير السنوي عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق"، مطالبًا الوزراء بمراجعته بصورة نهائية؛ كي يتسنى الانتهاء من تجهيزه وطباعته وتسليمه للبرلمان.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن امتنانه للجهود التي بذلها الوزراء في هذا الشأن، متوجهًا بالشكر كذلك لفرق العمل التي تولت إعداد هذا التقرير.
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات
رئيس الوزراء يُشيد بتراجع معدل التضخم خلال أغسطس.. وانخفاض الواردات

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