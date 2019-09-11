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أحمد موسى: الإخوان سلموا أسرارا عسكرية للتنظيمات الإرهابية..فيديو

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:25 م
أحمد موسى
أحمد موسى
آيات أحمد
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن تنظيم الإخوان الإرهابى استغلت الخرائط الخاصة بتمركز القوات فى سيناء وتسلمه للتنظيمات الارهابية، كما قامت جماعة الاخوان الإرهابية بتهريب خرائط خاصة بتمركز القوات المسلحة فى سيناء.

وأشار أحمد موسى خلال تقديمه لبرنامج "استوديو البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية سلمت أسرارا عسكرية خاصة بالقوات المسلحة للتنظيمات الإرهابية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى ، أن الإخوان دمروا البلاد ولم يكونوا أمناء على اسرار المصريين وحياتهم.

وأردف الإعلامي أحمد موسى ، أن إجرام الإخوان فى العام الذى حكموا فيه البلاد لم يحدث فى تاريخ مصر على مر العصور ولم يكن يعنيهم وطن ولا جيش ولكن يهمهم التنظيم فقط.

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