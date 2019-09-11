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رياضة

جيرالدو وديانج ينتظمان في تدريبات الأهلي.. غدًا

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:17 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
ينتظم جيرالدو دا كوستا، واليو ديانج، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق غدا الخميس.

وينضم الثنائي لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ظهر غد، بعد الانتهاء من ارتباطات منتخبي أنجولا ومالي في الأجندة الدولية.

ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري للفريق من فندق الإقامة إلى مطار غينيا الاستوائية ظهر غدا الخميس لاستقبال الثنائي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهما .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة من مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة .

يذكر أن الأهلي يستعد لمباراة فريق كانو سبورت ، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

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