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رياضة

عبدالفتاح : البطولة العربية لتنس الطاولة من أغلى بطولات الأهلي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:29 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
عبر أشرف عبدالفتاح، المدير الفني لفريق النادي الأهلي لتنس الطاولة «رجال» عن سعادته البالغة بنجاح الفريق في حصد لقب البطولة العربية التي أقيمت في المغرب، مشيرا إلى إنها واحدة من أغلى البطولات بعدما تمكن اللاعبون من تخطي العديد من الصعوبات خلال مشوار البطولة .

وأشار إلى أن ما حققه اللاعبون يعد إنجازا كبيرا، في ظل المنافسة القوية، لافتا إلى أن مجلس إدارة النادي لم يتأخر عن تقديم الدعم والمساندة والمتابعة للفريق مما ساعد على تحقق اللقب.

وشدد أشرف عبد الفتاح أن جمهور الأهلي يستحق الفرحة باللقب، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد المنافسة من أجل حصد المزيد من البطولات على كافة المستويات.

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