لو في دولة تانية كانوا أخدوا إعدام.. أول تعليق من أحمد موسى بعد الحكم في قضية التخابر مع حماس.. فيديو

قال أحمد موسى، إن المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي قد أكدت على أن جماعة الإخوان تتستر بالدين والهدف هو الاستيلاء على الحكم.



ووجه أحمد موسى، خلال تقديمه لحلقة خاصة من برنامج "ستوديو البلد" لمتابعة جلسة الحكم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع حماس"، شكره للمحكمة في الحكم على القضية، قائلًا:" هذا الحكم تاريخي وشكرا للقضاة الأجلاء، شكرًا للمستشار محمد شيرين فهمي، شكرًا للمستشار عصام أبو العلا، شكرًا للمستشار حسن السايس، أعضاء الهيئة الموقرة".



وأكد أحمد موسى أن القضاء المصري غير مسيس، قائلا: " لو كان القضاء مسيسا كان المتهمون كلهم أخدوا إعدام".



واشار أحمد موسى إلى أن القضاء بعيد عن السياسة تمامًا، ويأخذ بما هو موجود بالأوراق، وهذه هي العدالة في مصر، مؤكدًا على أن القضاء في مصر عادل، وإذا كانوا في دولة أخرى كانوا حصلوا على حكم بالإعدام.

