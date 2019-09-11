اتفاق تاريخي في جنوب السودان على تشكيل حكومة انتقالية جديدة

قال وزير الإعلام في جنوب السودان اليوم الأربعاء إن الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر المقبل.



وأضاف الوزير مايكل مكوي لويث للصحفيين: "ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر".



وكان لقاء قد جمع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين ريك مشار من أجل التوصل إلى اتفاق، يسفر عن وقف القتال في الدولة الحديثة.