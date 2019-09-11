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ديني

مستشار المفتي يوضح حكم حمل الطفل أثناء الصلاة

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 01:47 م
حكم حمل الأطفال في
حكم حمل الأطفال في الصلاة
عبد الرحمن محمد
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية،إن من كان يصلى وإحتاج إلى مسك يد الولد الصغير أو حمله فلا شيء عليه في ذلك.


وأضاف "عاشور" خلال إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " أصلى وأنا أحمل طفلي فما الحكم فى ذلك ؟"، قائلا: حمل الطفل فى الصلاة لا حرج به لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن أبي قتادة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يحمل أمامة أو أميمة بنت أبي العاص وهي بنت زينب يحملها إذا قام، ويضعها إذا ركع حتى فرغ .

وتابع: فإذا كان بإمكانكِ أداء الصلاة في وقتها ولو بحمل البنت في بعض الأحيان أثناء الصلاة، أو بشغلها بشيء، أو تنويمها أو غير ذلك فلا يجوز لكِ التأخير، وإن عجزتِ عن أداء الصلاة بجميع الوسائل فلا شك أن ذلك يعتبر عذرا يسقط عنكِ الإثم في التأخير.

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