بعد 5 أسابيع من عرضه.. إيرادات مخيبة للآمال لفيلم The Angry birds Movie 2

لم يحقق الفيلم الكرتوني The Angry Birds Movie 2 النجاح المتوقع، حيث وصلت إيراداته لـ 104,912,117 مليون دولار أمريكي حول العالم، بعد مرور 5 أسابيع على طرحه بالسينمات الأمريكية والعالمية.



وحقّق الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية ايرادات وصلت لـ38 مليون دولار أمريكي، أما في باقي العالم لم تتعد إيرادته 66 مليون دولار أمريكي.



عندما يحاول الملك (ليوناردو) ملك جزيرة الخنزير الانتقام من الطيور الغاضبة بعدما دمروا موطنه في معركة استعادة بيضهم منه، يكون هناك في هذه الأثناء (زيتا) الطائر الأرجواني الغامض، والمتعب من حياته في جزيرة جليدية نائية، وتهددهم جميعًا بخططها الخاصة للغزو.



يذكر ان الفيلم طرح يوم 13 أغسطس الماضي.