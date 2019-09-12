أبرزها Boomerang.. تعرف على مميزات واتساب الجديدة

انتشرت العديد من تطبيقات المراسلة الفورية، مؤخرًا المنافسة لتطبيق واتساب "WhatsApp"، ما يجعل الشركة المالكة للتطبيق تعمل على تطوير منصتها بشكل مستمر، وإضافة مميزات كثيرة متطورة للحفاظ على تواجده في الصدارة بين تلك التطبيقات.





وفيما يلى أفضل الميزات القادم لتطبيق "واتساب"، وفقا لما ذكرته مجلة "Business Today" الهندية:





1. ميزة دعم منصات متعددة





سوف يقوم تطبيق واتساب "WhatsApp" بتقديم دعم متعدد المنصات، مما سيتيح لمستخدميه الخدمة على التطبيق على النظام الأساسي على الهاتف الذكي، وفي نفس الوقت من خلال متصفح الويب، ويحاول تطبيق (WhatsApp Web) بشدة السماح للمستخدمين بالوصول إلى تطبيق الدردشة في أي مكان، لكنه لا يزال محدودًا لأنه يعكس التطبيق الحالي فقط وليس لديه أي ميزة مميزة، وستأتي الميزة الجديدة متعددة المنصات أولًا كتطبيق مستقل لجهاز iPad من Apple.





2. ميزة إجراء المكالمات بواسطة مساعد جوجل





أصبح بإمكان مساعد جوجل الذكي "Google Assistant"، أداء مزيد من المهام لمستخدمي "واتساب"، سابقًا لم يتمكن المستخدمون سوى مشاركة الرسائل النصية فقط من خلال مساعد Google.





ومع ذلك، ستسمح الميزة الجديدة للمستخدمين بإجراء مكالمات صوتية ومرئية، ويمكن لمستخدمي أندرويد البدء في استخدام هذه الميزة عن طريق تحديث التطبيق وتحديث مساعد جوجل، وبمجرد الانتهاء من ذلك ما عليك سوى تشغيل قول Hey Google للمساعد، واسم جهة اتصال فيديو واتساب، وسيتم طرح الميزة لمستخدمي iOS خلال الأشهر القادمة.





3. ميزة تشغيل الرسائل الصوتية لنظام iOS





تتيح ميزة تشغيل الصوت للمستخدمين تشغيل الصوت الذي تمت مشاركته عبر تطبيق "واتساب"، مباشرة في نافذة الإشعارات المنبثقة، مما يعني بشكل أساسي أنه سيتمكن المستخدمون قريبًا من تشغيل رسالة صوتية أو ملف صوتي مباشرةً من الإشعار، دون الحاجة إلى فتح التطبيق، ويعتبر تشغيل الرسالة الصوتية من خلال تلك الميزة لا يرسل إيصال التشغيل للمرسل، ولكن سيتم إرساله بمجرد فتح المستخدم لتطبيق WhatsApp.





4. ميزة ألبومات الويب ( Albums)





يدعم إصدار واتساب المخصص للهواتف الذكية، ميزة ترتيب الصور ومقاطع الفيديو الخاصة التي يتم إرسالها بتنسيق الألبوم، لكن نفس الشيء لا يحدث عندما يتم مشاركة صور أو مقاطع فيديو متعددة على إصدار الويب، وفقًا للتقارير فإن واتساب بصدد طرح ألبوم لمستخدمي واتساب ويب على سطح المكتب.





5. ميزة الفيديوهات القصيرة (Boomerang)



