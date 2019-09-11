رسم البسمة على وجوهنا.. ماذا قال أبناء أسوان عن أباتشي الكرة المصرية شيكابالا

ما قدمه اللاعب شيكابالا مؤخرًا وزملاؤه في نادي الزمالك، من حصد بطولة كأس مصر، حرك مشاعر ملايين المصريين، من عشاق اللاعب والنادي الأبيض، وخاصة سكان مدينة أسوان ذات الطبيعة الخلابة والتي يُطلق عليها عروس الجنوب، حيث أن شيكابالا من أبناء أسوان.

شيكابالا راسم البسمة

عوض خليفة بـ راسم البسمة على وجوه مشجعي النادي، متمنيًا له بعد عودته إلى بيته أن يستكمل مسيرته الكروية لحصد المزيد من البطولات، خاصة وأنه موهبة كروية كبيرة ويمكنه مواصلة التألق وإسعاد الجماهير.

شيكابالا موهبة رياضية متفردة

مجدي صادق، مشجع زملكاوي آخر، وصف شيكابالا بأنه موهبة رياضية متفردة، وعليه أن يستثمر هذه الموهبة لإخراج ما لديه من خبرات كروية تجعل زملائه فى الملعب أفضل، وننتظر منه المزيد من التألق على المستوى الفردي والجماعي مع باقي اللاعبين لحصد ألقاب محلية وعربية ودولية.





التشجيع لم يأت لشيكا فقط من مشجعي الأبيض، ولكن عبر مشجع أهلاوي على مشاعره تجاه النجم شيكابالا بأنه يحبه كثيرًا ويراه متألقًا ويتمنى ايضًا له المزيد من التألق، وذلك كي ينجح مرة أخرى في العودة إلى صفوف المنتخب للاستفادة من خبرته، فهو قادر على تحمل المسؤولية داخل الملعب مثل الكثير من اللاعبين.

من هو شيكابالا ؟





اللاعب صاحب البشرة السمراء بدأ تاريخه الكروي في رواية يعشق تفاصيلها الجماهير، حيث أنطلق في مشوار كواحد من أمهر اللاعبين وسط جيله، وضمن الأفضل في نادي الزمالك، فهو يبادل الجماهير والنادي العشق، وأسم شيكابالا الحقيقي هو محمود عبد الرازق، ولقبه الجماهير بهذا الاسم.





محمود عبد الرازق شيكابالا ولد في محافظة أسوان، في الخامس من مارس 1986 بمنطقة الحصايا، التحق بـ ناشئي الزمالك في القاهرة، بعدها تدرج في فرق الناشئين حتى نجح في الانضمام للفريق الأول فى سن صغير قبل أن يتم 17 عامًا ثم إنتقل بعد موسمين فقط إلى نادي باوك سالونيك اليوناني قبل أن يعود إلى بيته الأصلي رافضًا العديد من العروض المغرية.





استمر شيكابالا في التألق مع نادي الزمالك حتى تمكن من الفوز بلقب هداف الدوري المصري 2011 قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لـ نادى الوصل الإماراتي لمدة موسم ثم إلى الزمالك مجددًا ثم إلى سبورتنج لشبونة البرتغالي ثم الإسماعيلي المصري قبل أن يعود إلى الزمالك مرة أخرى.





بطولات شيكابالا مع الزمالك :





شيكابالا شارك مع نادي الزمالك في 234 مباراة كان 165 منهم في الدوري المصري الممتاز و29 في كأس مصر و32 في البطولات الأفريقية و8 في البطولة العربية، وتمكن شيكا من تسجيل العديد من الأهداف الغالية منها تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف آخرين في الموسم الحالي، بخلاف 13 هدفا سجلها بقمصان أندية أخرى غير الزمالك.



وحصد شيكابالا خلال تلك المسيرة 9 ألقاب هي بطولتين للدوري (موسمي 2002/2003 و2003/2004) كأس مصر (2008 و2013 و 2016 ، 2019) وبطولة كأس السوبر المصري (2016) وبطولة كأس السوبر الإفريقي (2003) وبطولة عربية وكأس السوبر السعودي.