ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

استولى منهم على 750 ألف جنيه.. نصاب يخدع 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالدقهلية

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:22 م
750 ألف جنيه
750 ألف جنيه
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه النصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه بزعم توظيفها.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية بقيام (أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شربين بالدقهلية) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (750.000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه) بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، من خلال صيدلية شقيقه المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.

أكدت التحريات صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحجة توظيف الأموال.. ضبط 5 أشخاص استولوا على 3 ملايين جنيه

بحجة توظيف أموالهم.. شخص ينصب على مواطنين في 770 ألف جنيه

الداخلية فى يوم.. شخص ينصب على المواطنين ويجمع 770 ألف جنيه بحجة توظيف أموالهم.. وتاجر ماشية يذبح آخر بسبب 50 ألف جنيه بـ الإسماعيلية

بزعم توفير فرص عمل بالخارج.. ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالنصب على المواطنين

الداخلية فى يوم.. ضبط مسجل خطر بـ6 كيلو بانجو وسلاح أبيض في الدقهلية.. والقبض على عاطل بـ 205 لفافات بالدقهلية.. وضبط 6 عناصر إجرامية بـ السحر والجمال

جمع 285 ألف جنيه.. اتهام صاحب محل سمك في المحلة بالنصب على 4 مواطنين

ترشيحاتنا

شاهد.. مواطن حاول الانتحار بإلقاء نفسه فى نهر النيل لخلافات عائلية

قبل 4 أشهر من انتهاء المهلة.. 8 حالات تضعك في القائمة السوداء لقانون التصالح في مخالفات البناء

حقيقة صفع حكيم لموظف بنقابة الموسيقيين على وجهه

شاهد أحدث ظهور للفنان شادي شامل.. شبيه عبد الحليم حافظ

أحمد موسى: البدلة الحمراء شكلها حلو على العريان وعقبال الشاطر ومالك..فيديو

بث مباشر.. تغطية خاصة لـ أحمد موسى للحكم في قضية التخابر مع حماس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات وفاء عامر

بعد الطلاق يزددن جمالا.. غادة عادل وياسمين عبد العزيز بإطلالة ملفتة

بعد صورة غرفة العمليات.. شاهد حنان مطاوع فى إطلالات مختلفة