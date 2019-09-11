استولى منهم على 750 ألف جنيه.. نصاب يخدع 4 مواطنين بزعم توظيف أموالهم بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه النصب والاحتيال على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على 750 ألف جنيه بزعم توظيفها.



البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بشرق الدلتا من 4 مواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية بقيام (أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة مركز شربين بالدقهلية) بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها (750.000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه) بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأدوية مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، من خلال صيدلية شقيقه المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية ، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين.



أكدت التحريات صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.