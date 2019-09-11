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أخبار العالم

الرئيس الأمريكي وزوجته يقفان دقيقة حدادا على ضحايا 11 سبتمبر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 03:13 م
الرئيس الأمريكي وزوجته
الرئيس الأمريكي وزوجته
شريف سيد
وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته، ميلانيا ترامب، اليوم الأربعاء، دقيقة حداد خارج البيت الأبيض، وذلك تخليدا لذكرى أحداث 11 سبتمبر، التي وقعت عام 2001.

وظهر الرئيس الأمريكي إلى جانب السيدة الأولى، وهما يقفان دقيقة حداد على أرواح ضحايا هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2011، وسط حضور جماهيري.

وكان ترامب أعلن عبر تويتر عن توجه إلى مبنى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من أجل إلقاء خطاب في ذكرى هذه الهجمات.

وتخلد الولايات المتحدة يوم 11 سبتمبر من كل عام ذكرى الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد في عام 2001، وراح ضحيتها 2977 شخصًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج مدينة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.

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