لتميزه في العمل.. تعليم الجيزة تصرف مكافأة 500 جنيه لمدير مدرسة

قام اليوم خالد حجازي وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بزيارة تفقدية لمدرسة المدينة الجامعية بالجيزة.





وخلال زيارته، أشاد "حجازي" بالمستوى المتميز للمدرسة من حيث النظافة والنظام وتجهيزات قاعات رياض الأطفال، والفصول ومستوى التلاميذ والأداء المتميز لمعلمي المدرسة.





وقرر "حجازي" منح أشرف عبد الستار مدير المدرسة مكافأة مالية تقدر بـ(500) جنيه نظير اجتهاده وتميزه في العمل.





وكانت قد فتحت اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2019، جميع المدارس الابتدائية المصرية أبوابها، لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي المُطبق عليهم نظام التعليم الجديد، لبدء أول يوم في العام الدراسي الجديد 2019 /2020.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل الخريطة الزمنية الرسمية التي أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي في جلسته الاخيرة المنعقدة يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019، حيث أكدت هذه الخريطة الزمنية أن العام الدراسي سيستمر بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي حتى 28 مايو 2020 ، أي أنه سيستمر لمدة 37 أسبوعاً تقريبًا.





كما أوضحت الخريطة الزمنية أنه بالنسبة للفصل الدراسي الأول فيستمر لتلاميذ رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي من 11 سبتمبر 2019 حتى 23 يناير 2020.



