حكم عدم قراءة القرآن بالترتيب أثناء الصلاة

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العلماء والمحققين قالوا إن الترتيب فى قراءة القرآن فى الصلاة يكون بين الآيات وليس السور.





وأضاف عثمان، فى فتوى، أنه لا يصح مثلا أن يقرأ المصلى بخواتيم سورة البقرة فى الركعة الأولى ويأتى فى الركعة الثانية ويقرأ بآيات قبلها فهذا فيما يخص الآيات، منوها بأنه يصح أن قراءة سورة مثلا فى الأولى وقراءة سورة قبلها فى الركعة الثانية.





ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن قراءة سور القرآن في الصلاة- حسب ترتيب المصحف-؛ أمر مستحب، وليس واجبا، وإذا حدث وقرأ المصلي بـ"التنكيس"- أي بدون ترتيب-؛ فلا حرج عليه وصلاته صحيحة.



