عمرو جمال يفسخ تعاقده مع الصفاقسي التونسي

كشفت مصادر خاصة عن فسخ اللاعب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا والمعار حاليا، تعاقده مع نادي الصفاقسي التونسي.
فسخ تعاقد عمرو جمال مع الصفاقسي التونسي
كان الأهلي وافق على إعارة عمرو جمال إلي الصفاقسي التونسي لمدة عام، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني وذلك بناء على رغبة اللاعب.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقرب أن ينضم عمرو جمال لصفوف نادي طلائع الجيش معارا من الأهلي.
فسخ تعاقد عمرو جمال مع الصفاقسي التونسي
كان الأهلي وافق على إعارة عمرو جمال إلي الصفاقسي التونسي لمدة عام، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني وذلك بناء على رغبة اللاعب.
وقالت المصادر إن الاتجاه الأقرب أن ينضم عمرو جمال لصفوف نادي طلائع الجيش معارا من الأهلي.