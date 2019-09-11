ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

عمرو جمال يفسخ تعاقده مع الصفاقسي التونسي

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 04:54 م
صدى البلد
قسم الرياضة
كشفت مصادر خاصة عن فسخ اللاعب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا والمعار حاليا، تعاقده مع نادي الصفاقسي التونسي.

فسخ تعاقد عمرو جمال مع الصفاقسي التونسي 

كان الأهلي وافق على إعارة عمرو جمال إلي الصفاقسي التونسي لمدة عام، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني وذلك بناء على رغبة اللاعب.

وقالت المصادر إن الاتجاه الأقرب أن ينضم عمرو جمال لصفوف نادي طلائع الجيش معارا من الأهلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سيد عبد الحفيظ يعلن إعارة عمرو جمال إلى الصفاقسي

رسميا.. حارس مرمى الأهلي ينضم لـ الجونة

أول تعليق من عمرو جمال بعد الانضمام لـ الصفاقسي التونسي

عمرو جمال يكشف سر موافقته على الرحيل من الأهلي لـ الصفاقسي التونسي

ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام للجونة

مفاجأة.. الأهلي يكشف كواليس فشل انتقال عمرو جمال للصفاقسي

ترشيحاتنا

11 خطوة اتخذتها الحكومة لاستبدال التوك توك بسيارات فان.. تعرف عليها

قاضي التخابر يكشف لقب اللواء عمر سليمان لدى الجماعة الإرهابية..فيديو

بفستان أصفر عارٍ.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل على إنستجرام

بجنيه واحد.. اصنعي عجينة الصراصير وتخلصي من الحشرات

في أول يوم مدرسة.. ناهد السباعي تنشر صورة لابنة شقيقها الراحل

رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي يغادر المستشفى عقب إجراء عملية جراحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكشوف البطن.. هنا الزاهد مع أحمد فهمي قبل الزفاف بساعات

عقدة الخواجة.. شاهد إطلالة هيفاء وهبي مع أحمد الفيشاوي وأحمد داود

بدون مكياج.. صبا مبارك فى أحدث ظهور .. والجمهور: هو فى كده؟!