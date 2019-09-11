عمرو جمال يفسخ تعاقده مع الصفاقسي التونسي

فسخ تعاقد عمرو جمال مع الصفاقسي التونسي



كان الأهلي وافق على إعارة عمرو جمال إلي الصفاقسي التونسي لمدة عام، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني وذلك بناء على رغبة اللاعب.



وقالت المصادر إن الاتجاه الأقرب أن ينضم عمرو جمال لصفوف نادي طلائع الجيش معارا من الأهلي.

كشفت مصادر خاصة عن فسخ اللاعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالناديسابقا والمعار حاليا، تعاقده مع نادي